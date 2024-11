Jon Jones obranio je naslov teškaškog kralja UFC-a. U trećoj rundi, u 30. profesionalnom meču u životu, kružnim udarcem u tijelo nokautirao je Stipu Miočića kojem je to bila zadnja borba u karijeri, kako je to i otkrio za vrijeme davanja izjava nakon meča. Madison Square Garden je uživao u glavnoj borbi UFC 309 eventa i navijao za Stipu. Igor Pokrajac javio nam se maloprije kako bi prokomentirao viđeno u New Yorku:

"Stipe, hvala ti na svemu, za sve, uživaj u daljnjem životu, zaslužio si", rekao nam je Igor Pokrajac, proslavljeni bivši MMA borac, Hrvat s najviše nastupa u UFC-u (13), te dodao:

"Miočić je imao veliku karijeru, uživali smo svi u njegovim mečevima dok je trajalo. Uveseljavao nas je sve, sa Stipom smo bili i veseli i tužni, najviše ponosni. To je dio sporta, velika je stvar i hrabrost vratiti se nakon tako dugo vremena, nakon pauze od tri i pol godine, odraditi tako veliku borbu protiv jednog takvog suparnika i opet nakon tako jedne velike borbe u kojoj izgubiš na takav način, imati hrabrosti, priznati samom sebi da je kraj, da je dosta. To je još jedna veličina samog Stipe".

Za Jona Jonesa je kazao:

"To što je Jones izveo u kavezu, taj kružni u jetru kojim je nokautirao Stipu za pobjedu TKO, zato on i je najveći svih vremena. Ne radi reputacije, ne radi ne znam čega, skora, nego zbog takvih poteza, zato što je nepredvidiv, prilagodljiv u svim situacijama, nevjerojatan. Uz to je i neporažen, ima jedan taj poraz koji je bio nedozvoljeni udarac, ali po današnjim pravilima je to dozvoljen udarac. Jones se u svakoj situaciji adaptira na sve. Točno se vidi da kakva je situacija, on reagira na situaciju. Onako lagano srušiti Stipu je bilo stvarno neviđeno. Takvo rušenje smo kod njega već gledali, ali prije tog kružnog u jetru ga je već isto pogodio u trbušni dio i načeo ga. Stalno ga je gađao u taj donji dio, valjda ga je načeo i taj kružni je bio dovoljno jak da Stipe nije mogao nastaviti meč", zaključio je Igor Pokrajac.

POGLEDAJTE VIDEO: Igor Pokrajac najavio je najveći teškaški MMA meč ikad našem Silviju Maksanu

