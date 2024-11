Stipe Miočić izgubio je jutros po našem vremenu u Madison Square Gardenu od Jona Jonesa u teškaškom meču za naslov. Jones je kružnim udarcem u jetru nokautirao Stipu u trećoj rundi i poslao ga u mirovinu.

Najveći UFC-ov teškaš u povijesti u razgovoru s Joeom Roganom poručio je:

"Gotov sam sa borbama, to je to, idem doma ženi i djeci", otkrio je Stipe Miočić. Zatim je odšetao do sredine kaveza i položio rukavice. Točno 25 nastupa odradio je Stipe tijekom svoje fantastične borilačke karijere u kojoj nam je priuštio mnoštvo nezaboravnih trenutaka. Pobjeda nad Jonesom bila bi oproštaj "iz bajke", ali život nije uvijek fer, iako je Stipe imao grandioznu karijeru.

Jon Jones je zacementirao svoj status najvećeg umjetnika mješovitih borilačkih vještina svih vremena pobijedivši najvećeg teškaša svih vremena, čime je zadržao svoj pojas na UFC-u 309 u Madison Square Gardenu.

Zaustavljanje meča je uslijedilo na 4 minute i 29 sekundi, bio je to TKO. Nakon toga, Jones, koji je zadirkivao odlazak u mirovinu do subotnje večernje borbe, rekao je u intervjuu za Octagon da će se nastaviti boriti.

Predsjednik UFC-a Dana White rekao je ovaj tjedan da je Jonesova jedina opcija ako nastavi svoju UFC karijeru ujedinjena borba s privremenim prvakom u teškoj kategoriji Tomom Aspinallom.

Miočić je pak u intervjuu rekao da se povlači iz mješovitih borilačkih vještina, da mu je to bila zadnja borba. Jones (28-1), koji je pobijedio Ciryl Gane na UFC-u 285 i osvojio naslov, prvi je put stavio svoj pojas na kocku. Nedjeljna borba po našem hrvatskom vremenu bila je tek njegova druga teškaška borba. Miočić (20-5) vratio se u akciju nakon više od tri godine izbivanja iz Octagona.

U svojoj prethodnoj borbi izgubio je titulu od Francisa Ngannoua u ožujku 2021.

