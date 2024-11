Tomislav Spahović: 'Đanijeve izjave su smiješne! Završit će u jednoj od zagrebačkih klinika nakon meča'

FNC-ovu titulu prvaka u srednjoj kategoriji trebao je braniti Đani Barbir protiv Tomislava Spahovića. Iako borba nije otkazana, pojas prvaka neće biti u pitanju, on ostaje kod Đanija kako god meč završi. A evo što nam je Tomo The Beast Spahović rekao za one koji misle da ni do 90 kilograma neće moći skinuti. Platforma Voyo od 18.30 prenosi spektakularni FNC 20 event.

Spektakularni FNC 20 možete 23. studenog od 18.30 gledati na platformi Voyo

"Osjećam se odlično, spreman sam. Hvala Bogu, nema ozljeda tako da je sve 'spakovano' kako treba pred ovaj meč. Što se tiče kilograma, na težini sam na kojoj trebam biti. 22.11. je vaganje i svi koji tvrde da ne mogu zadovoljiti dogovorenu kilažu na 90 kg, vidjet će tada da ću biti točan", jasno je rekao Tomo i kratko samo prokomentirao Barbirove izjave s pressice u Zagrebu. Na svom Instagramu jasno je naglasio kako mu je zasmetalo to što je Đani rekao da "ako ne može pobijediti Spahovića u tri runde, treba se ostaviti MMA sporta."

Nastavio je pričati Tomo Spahović...

"Đanijeve izjave samo mogu komentirati u kavezu zagrebačke Arene. Sve ću komentirati tamo, a ovako ne želim puno pričati. Želim samo reći da su mi njegove izjave smiješne", rekao je Tomo, a nas je zanimalo i bi li volio da je bio tamo, na licu mjesta, i bi li mu u tom slučaju odgovorio.

"Odgovorit ću ja njemu u prepunoj Areni, tamo ćete sve vidjeti", izjavio je Tomo te objasnio je li se spremao posebno za neku od Đanijevih specijalki.

"Generalno sam kamp odradio u kompletu, kako treba. Nisam ničemu pretjerano posvetio pažnju. Sve aspekte borbe sam smo prolazili i na sve sam spreman. Publika u Areni će biti na mojoj strani i svi će kad se završi borba u glas navijati za mene", kaže Tomo i dodaje poruku za Đanija za kraj.

"Nažalost, nisam mogao ispuniti to da se borimo, kako je prvotno dogovoreno, do 84 kg. Ja sam prekršio 'pravilo', to plaćam postotkom. Taj postotak koji sam mu dao, jer se sad borimo u catchweightu do 90 kg, taman će moći iskoristiti u jednoj od zagrebačkih klinika nakon našeg meča. Halal mu bilo", poručio je Spahović za kraj.

