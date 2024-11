Croata: 'Želva je bolji od svih s kojima sam se borio, idem u rat!'

U dosad neviđenoj pressici imali smo prilike pitati što o misle o svojim protivnicima, a što se tiče Jokera, glavno pitanje je, osim Slo Rockyja bilo i ono o potencijalnom meču s Barbirom.

"Doći će i on na red. Mogu s Barbirom odraditi sve. Koga će FNC tražiti, to je na njima. Ja ovdje nemam problem ni s kim. Moj jedini problem je sada Fabjan. Ne zanima me poja i ne zanima me hoću li nakon ovog meča dobiti Spahovića ili Barbira", rekao je Ilić.

"Njegova sudbina je neizbježna. Doći će i on na red", rekao je Ilić, a onda se Fabjan ubacio:

"Koliko se ti često boriš, Đani će doći na red 2030. godine", odgovorio je Slo Rocky.

Pitali smo i velikog šefa koja će mu biti najdraža borba na eventu, a evo što nam je odgovorio.

"Svi su mečevi pogođena, svaka borba može biti borba večeri. Teško je izdvojiti, bit će ludilo svaka borba. Svi mečevi su jako dobro upareni. Svaka od tih borbi može biti kandidat za borbu večeri. Tiri je tu, Đurić i Vojče, teško je izvodiji, mislim da će biti ludilo svaka borba", rekao je Dražen Forgač.

Zanimalo nas je i što Croata misli o svom novom protivniku te smatra li da mu je to do sada najteži ispit u karijeri.

"Naravno, poštujem ga. Uvijek sam se želio boriti s njim. Čast mi je dobiti ga. Želva je bolji od svih, a ja idem u rat, pobijediti, kao što idem uvijek", zaključio je Croata.

