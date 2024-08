Bliži se spektakl u Puli: Čekaju nas tri meča za titulu, evo gdje gledati

Fight Nation Championship već tradicionalno početkom rujna stiže u pulsku Arena, a novi borilački spektakl čeka nas 7. rujna.

Prošle smo godine u glavnoj borbi večeri gledali meč godine između FNC-ovog teškaškog prvaka Ivana Vitasovića (32, 13-6-1) i Michala Andryszaka (32, 26-11) u kojem je miljenik domaće publike slavio i drugi put obranio pojas. A pokušat će to na FNC 19 spektaklu napraviti i treći put i to protiv bivšeg UFC i PFL borca Yorgana De Castra (37, 11-5)! A to je samo jedan od mečeva za titulu jer nas još čekaju borbe za pojas perolake kategorije u kojem će snage odmjeriti beskompromisni Jordan Barton (31, 9-3-1) i legenda Rony Jason (40, 18-10-1), pišu službene stranice FNC-a.

Čeka nas i meč za inauguralni pojas bantam kategorije između Darka 'Face Smasher' Banovića (32, 19-9) and Bartosza 'The Destroyer' Wójcikiewicza (30, 9-1), a u kavez će ući i dva najbolja borca iz reality showa.

Nakon njih, priču između Tima Hrvatska i Tima Srbija završit će treneri u dugoiščekivanom regionalnom okršaju između Filipa 'Nitra' Pejića (32, 16-8-2) i Vase 'Psihe' Bakočevića (34, 43-24-1).

Uz sve to očekuje nas još nekoliko nevjerojatnih okršaja, a jedno je sigurno - gladijatori modernog doba će Vam u subotu, 7. rujna, na mjestu gdje su njihovi 'preci' ostavljali sve kako bi dobili pljesak s tribina, donijeti nezaboravnu večer o kojoj će se priča proširiti svijetom - baš kao što je to bilo nekad, najavljuju iz FNC-a.

Naravno, prijenos ovog borilačkog spektakla pratite na platformi Voyo.

