Hrvatski MMA borac u problemima sa slovenskim riječima: 'Bolje da ti ne kažem...'

Tomislav Sičaja (5-0) nezaustavljivo napreduje u FNC-u, od amaterskih nastupa do impresivnog profesionalnog niza bez poraza. Ovom borbom cilj mu je doći do samog vrha velter kategorije. Na njegovom putu stoji opasni Simeon Karslidis (7-1) s Cipra, borac koji je 80 % svojih pobjeda ostvario prekidom na tlu i koji nikada nije dopustio da borba ide do odluke. U razgovoru s Tomislavom, suočili smo ga s izazovom u kojem je morao pokušati izgovoriti pet slovenskih riječi.

FNC 22 event 12. travnja iz Arene Stožice

Neke od njih je izgovorio ispravno, a druge su mu stvorile pravu zabunu, što je dovelo do smiješnih i neobičnih trenutaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Tomislav Sičaja pokušao govoriti slovenski

