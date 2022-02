Problemi u boksačkom timu Filipa Hrgovića napokon su gotovi. Najbolji hrvatski boksač doznao je s kim će se boriti u borbi za mjesto obaveznog izazivača organizacije IBF. Kinez Zhang Zhilei (38) prihvatio je ući u ring s neporaženim Hrvatom, Riječ je o boksaču koji je krajem prošle godine upisao 23. pobjedu u 24. borbi nakon što je slavio protiv Amerikanca Craiga Lewisa prekidom u drugoj rundi.

Tako su konačno okončani problemi koji već dulje vrijeme prate El Animala. Naime, najboljih deset boraca prema IBF-ovoj ljestvici je tri puta je odbilo borbu Hrgovićem, iako se pobjednik te borbe mora dobiti priliku boriti se protiv fantastičnog svjetskog prvaka, Ukrajinca Oleksandra Usyka.

Odmah dobili odbijenicu

"Svi znaju što može Filip i to je jedini razlog zašto nas odbijaju, nema tu nikakvog novca ni išta drugog. Nikad u sportu nisam vidio takav strah od nekoga. Ovo je nevjerojatno što se događa… Nije razlog novac znate, već strah. Trebamo hitnu promjenu pravila, mora se više poštovati ljestvica boksača, pa čemu onda sve to, čemu bodovanja, uspjesi… Treći put su nas svi odbili… Nije se ni stiglo razgovarati o novcu jer su nas odmah odbili. Da su prihvatili, išlo bi se na licitaciju honorara, ali do toga nije došlo", kazao je njegov promotor Kalle Sauerland za Boxing Scene.

Kinez je, inače, nedavno prozvao Hrgovića. Bilo je to nakon gore spomenute borbe.

"Sve dok mislite da ste dobri, dođite. Hrgović je mlad i motiviran boksač, ali za mene je beba", rekao je Zhang, a Hrvat mu nije ostao dužan.

"Probaj postati malo brži jer inače neće biti zanimljiva borba. Samo malo brži budi. Ako budeš spor kao inače, meč će biti dosadan", poručio mu je naš boksač.

Hrgović je drugi na IBF-ovoj ljestvici, a Zhang na 12. mjestu, no na Box Recovoj je Hrga 37. boksač, a Zhang je na 27. mjestu.