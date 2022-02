NE SAMO TO / Zhang Zhilei ima posebno oružje protiv Filipa Hrgovića: Mnogima pada mrak na oči kad se s njim susretnu u ringu

Kinski teškaš Zhang Zhilei prihvatio je borbu s Filipom Hrgovićem. Nakon što je timu ponajboljeg hrvatskog teškaša Zhilei poručio da mu daju još 24 sata za odgovor, da bi jednu rečenicu preveo na kineski, 13. boksač prema IBF-u, pristao je ući u ring s neporaženim Hrvatom u borbi za mjesto obaveznog izazivača organizacije IBF... Najboljih 12 boraca prema IBF-ovoj ljestvici odbilo je borbu s Hrgovićem, a onda je ponuda stigla do 38-godišnjeg Kineza. Bad Left Hook javlja kako je Filip Hrgović konačno dobio pravog suparnika za IBF -ov eliminator meč za borbu za naslov prvaka spomenute verzije. Zhilei Zhang će za Filipa Hrgovića biti najteži izazov do sad u profi karijeri. Radi se o opakom boksaču koji boksa u kontragardu, neporaženom ljevaku sa 23 pobjede (18 nokauta) uz jedan neriješen meč, protiv Jerryja Forresta. Inače, njegov kontragard često zna biti problem za boksače. Filip Hrgović je dešnjak, boksa desnim gardom, s prednjom lijevom naprijed, dok Zhang boksa sasvim obrnuto. Upravo ta njegova lijeva strana, kontragard, nezgodna je stvar za 'dešnjake'. No, Filip zna boksati s boksačima koji posjeduju kontragard. Nema sumnje, bit će to pravi izazov za udarača iz Sesveta.