Jon Jones (35) se vratio borbama nakon više od tri godine i pobijedio Cyrila Ganea (32) u Las Vegasu na UFC-ovu eventu 285 te tako osvojio naslov prvaka teške kategorije. Odmah nakon borbe dao je izjavu u kavezu i poručio da je Stipe Miočić sljedeći protivnik protiv kojeg se želi boriti.

Ali, kamere su uhvatile zanimljiv trenutak. Miočić je govorio nešto i dok su ga kamere prikazivale u trenucima prozivke. Fanovi su odmah krenuli nagađati što bi to moglo biti, odnosno čitati mu s usana.

Učinit će ga svojom kujom?

I čini se da su u tome uspjeli. Gotovo svi su se složili kako je Stipe rekao "I will make you my bitch", odnosno poručio mu je da će ga učiniti svojom kujom.

Podsjetimo, Stipe je rekao kako je spreman na borbu s Jonesom:

"Nemam što puno reći, vidimo se u srpnju. Ne moram posebno trenirati, radit ću kao inače i prebiti ga. Rekli su mi da će borba biti u srpnju i ja ću biti spreman. Htio sam tu borbu već sad, ali nije se dogodilo. Čekat ću srpanj, uopće nije bitno."