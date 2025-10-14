Dva kontinenta, jedna borilačka noć: Voyo donosi MMA spektakl godine!
Ljubitelje borilačkih sportova ovog vikenda čeka prava poslastica, dvije velike MMA priredbe koje će se u subotu, 18. listopada, prenositi uživo na platformi Voyo. Dok će Ruanda ugostiti polufinale povijesnog PFL Africa turnira, u Češkoj će se održati spektakl XTB KSW 111, s čak dvije borbe za naslov prvaka.
PFL Africa: Kigali postaje centar afričkog MMA
Svijet mješovitih borilačkih vještina okreće se Africi, gdje će se u BK Areni u Kigaliju održati polufinale prvog PFL Africa turnira. Najbolji borci s kontinenta u teškoj, velter, perolakoj i bantam kategoriji bore se za ulazak u veliko finale i nagradu od 100.000 dolara.
Događaj potvrđuje rastući utjecaj PFL-a i njegovu misiju razvoja afričkih boraca. Na programu je čak 11 borbi, uključujući osam polufinala i jedan poseban „showcase“ meč.
Najviše pažnje privlači perolaka borba između Patricka Ochemea i Abdoula Razaca Sankare, dok će u bantam kategoriji južnoafrički as Nkosi Ndebele pokušati nadvladati neporaženog Simbarashea Hokonyu.
Ruandska publika s nestrpljenjem očekuje nastup domaće nade Jamesa Opija, a posebnu težinu cijelom projektu daje i ime Francisa Ngannoua, predsjednika PFL Africa i bivšeg UFC prvaka, koji bi se mogao pojaviti na priredbi.
PFL Africa polufinale iz Kigalija pratite uživo u subotu, 18. listopada, ekskluzivno na Voyo.
KSW 111: Dvostruki naslovni okršaj u Třinecu
Istog dana u Werk Areni u češkom Třinecu održava se spektakl XTB KSW 111, u organizaciji najveće europske MMA promocije. Publiku očekuje večer vrhunskog borilačkog sadržaja s čak dvije borbe za titulu.
U glavnom meču, dugogodišnji teškaški prvak Phil De Fries brani pojas protiv slovačkog izazivača Štefana Vojčáka. Bit će to sudar iskustva i mladosti – Englez već šest godina dominira KSW-om, dok Vojčák traži životnu pobjedu pred domaćom publikom.
U sunaslovnoj borbi, Rafał Haratyk brani naslov u poluteškoj kategoriji protiv sunarodnjaka Bartosza Leśka, u dvoboju koji mnogi već nazivaju „poljskim klasikom“.
Uz ove mečeve, gledatelje očekuje i niz zanimljivih okršaja, među kojima se izdvajaju nastupi domaćih boraca Lea Brichte, Matúša Juráčeka i Karolíne Vaňkove, koji će imati snažnu podršku publike.
KSW 111 iz Třineca pratite uživo u subotu, 18. listopada, ekskluzivno na Voyo.
Dvostruka doza adrenalina samo na Voyo
Od afričkih kaveza do europskih arena, subota na Voyo donosi pravu borilačku ekstazu. Dva kontinenta, dvije organizacije, desetci borbi i jedan zajednički nazivnik: vrhunski MMA spektakl koji se ne propušta.
