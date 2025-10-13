Martinjak spreman za napad na pojas: Za RTL Danas otkrio ide li nakon toga u FNC!

Marko Martinjak, koji slovi za jednog od najuspješnijih i najpoznatijih boraca bez rukavica na svijetu, vraća se akciji. U subotu ga u Leedsu čeka dvoboj protiv Britanca Daniela Podmorea, aktualnog prvaka bridger kategorije.

Martinjak je tu titulu već držao ranije, u vrijeme kada se kategorija zvala cruiser, a ujedno ju je i uspješno branio dva puta. Ovoga puta ponovno ide po nju – i najavljuje spektakl.

Napetost između boraca dodatno je porasla nakon Podmoreove izjave kako će “najprije pobijediti Martinjaka u subotu, a zatim se spustiti u super kruzer kategoriju i uzeti mu i taj pojas”.

Zagrebački borac mu nije ostao dužan – uzvratio je porukom da je spreman za svaki izazov te u razgovoru za RTL Danas otkrio da bi se nakon borbe u Engleskoj mogao okušati i u FNC-u, što bi značilo njegov mogući povratak na domaću MMA scenu.