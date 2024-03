Ivica Trušček (40.) u subotu u Ljubljani, na spektakularnom FNC 15 eventu koji će se u uživo prenositi na Voyo platformi od 19.00, ulazi u kavez protiv domaćeg borca Marka Vardjana.

Prema Tapologyju, Trušček Terror, legenda slobodne borbe u Hrvatskoj sa skorom 43-39-0, u svom je posljednjem meču na Oktagon 53 eventu u njemačkom Oberhausenu, giljotinjom u drugoj rundi ugušio bahatog Cihada Akipu.

Ivica Trušček jako je ponizan i skroman dečko. I tako običan. Ponekad malo, onako sportski, ljudski, pomalo minorizira svoje dosadašnje ostvareno u slobodnoj borbi. Zna onako sa smiješkom reći da ima previše poraza. Sramežljivo. U stilu - "mogao sam i bolje". Ali, Ivica Trušček je sinonim za borca koji nikad ne odustaje, koji se bori do kraja i koji se želi čim više boriti. Uzor je mladima. I stručnjaci ga oslovljavaju sa legendom slobodne borbe na tlu Hrvatske. Dugo, predugo je u tome. Pobjeđivao je, gubio isto tako, ali sve je to sastavni dio sporta. Pobjeda je ipak više. Ima u karijeri 82 odrađena meča.

"Zato i imam toliko borbi u karijeri i takav skor, jer sam se htio stalno boriti. Je li moglo bolje? Možda i je gledajući skor, ali da sam u karijeri imao 20 borbi manje uz bolji skor, meni je ipak draže ovako i ništa ne bih mijenjao. Ja sam jednostavno takav", kazat će Ivica Trušček.

Ovog tjedna do borbe Ivica se odmara i tempira formu za meč. I pokušava nadoknaditi manjak sna. Naime, kako kao zaštitar radi noćne za jednu poznatu zaštitarsku firmu, radi 12 sati noćnu pet dana u tjednu, a uz to svakog dana putuje od Križevaca do Zagreba u Špansko, u ATT klub gdje trenira kod Dražena Forgača Forgyja. Kod svoje očinske figure, kako nam je to otkrio u posljednjem razgovoru.

Prije je trenirao dva puta dnevno po dva sata, sad jednom po dva sata. Jednostavno ne stigne. Tu su još i klinci s kojima čim više želi biti. Njegove kolege u zaštitarskoj tvrtki i nadređeni izašli su Ivici u susret, pa su mu dali slobodan tjedan prije borbe da se malo odmori.

"Hvala kolegama. Inače, ne bih došao k sebi. Em sam non-stop umoran, em čak ne mogu spavati više od 4-5 sati na dan. Ovo mi je sad ključno, da se tih pet dana odmorim do borbe".

Svakog dana Ivica Trušček vozi od Križevaca gdje živi do Zagreba na trening u American Top Team. Minimalno je tri sata u autu. Sat i 20 minuta mu treba od doma do dvorane u Španskom.

Ovako Ivičin dan izgleda u brojkama - 12 sati noćna, 3 sata vožnja, dva sata trening, oko 4-5 sati spavanja i malo druženja s djecom. Kronično mu nedostaje sna i odmora. Odradio je sjajne pripreme, naporne, sve uz posao i obveze i sad mu dobro dođe malo odmora pred borbu. Zatišje pred buru...

"Upravo se vozim, u autu sam. Da, sad slijedi mali odmor od svih sparinga i batina prije novih batina, tj novog meča. Treniram, nisam stao s treninzima od zadnje borbe koju si spomenuo. Nakon pobjede se uvijek čini malo bolje i ljepše, tj ne malo nego puno u mojem slučaju. Ali sve vam je to dvosjekli mač. Ja sam favorit i poludomaćin, jer sam se borio u Sloveniji 15 puta. Baš bi u mojem stilu bilo da za*ebem ili me nekakva karma od prije 10 godina ulovi. Sad kad sam ja napokon favorit da krene po zlu ", kazao nam je u uvodu Ivica Trušček koji voli više ulogu underdoga.

"Underdog, ja sam underdog uvijek. Jer ako si favorit onda se boriš da ne zaj***š, a ako si underdog, onda se boriš i zlobno se veseliš pokvariti zabavu. I da izgubim, ne bude to smak svijeta. Upoznat sam dobro s tim osjećajem. Koliko god bio gadan, preživio sam ga već više puta. Ne bojim se poraza, ali idem uvijek i zauvijek na pobjedu. Imam dvije pobjede više nego poraza".

Marko Vardjan je Ivici poznat borac. Znaju ga u ATT-u od kad se počeo boriti. Posebne nauke nisu imali jer Trušček radi svoje, gleda samo sebe, ali neke stvari je i uočio...

"Uočio sam kod Vardjana nekih par rupa i par stvari koje se trebam čuvati i paziti. U neke dublje studiozne stvari nismo išli, jer tako ionako ja na sebi ne mogu puno mijenjati, ali niti na njemu. Mogu pokušati iskoristiti neku rupu. Ako se budem borio onako kako se inače borim, a on me ne kazni, ne kazni sve moje stvari kao u Puli Lazić, onda ga budem dobio. Lazić je svoj plan uspio iz prve i čestitam mu na tome", rekao nam je Ivica Trušček i otkrio da je bolji hrvač od Marka Vardjana i, kako nam je to isto kazao - "ako netko bude na leđima, to bude on, a ne ja. U to sam siguran. Ako mi stojka ne bude odgovarala, onda ću ja biti taj koji ću nametnuti svoj ritam u parteru, odrediti da se od sad hrvamo i udaramo na tlu. Mislim da me ne može baciti, a ako i proba, onda ga mogu završiti giljotinom, a to je jedna od stvari za koje tvrdim da ih zna dobro raditi, nema ih baš puno, ali to je detalj i segment borbi koje znam", priča Trušček.

Postoje u Truščekovoj giljotini dvije varijante - s rukom unutra u hvatu i bez ruke. Protiv Akipe je bio hvat s rukom unutra, a to mu je lošija varijanta. Ako uhvati vrat bez ruke unutra, onda je gotovo za par sekundi...

"Čitam moj život je improvizacija, neke stvari u borbi, primjerice cimanje suparnika je improvizacija, neke druge su, pak, dio plana i dogovorene strategije, a onda opet, ima stvari koje se rade kao reakcija na suparnikov potez, instinktivno. Kako mi dođe, kako se situacija odvija u kavezu", objašnjava nam Trušček.

Palo nam je napamet da je Ivica Trušček, u biti, hrvatski borilački Manu Ginobili. Manu Ginobili je slavni argentinski košarkaš koji je igrao jako atraktivno i dobro, a dosta je svojih poteza, koševa, ulazaka i asistencija, radio, odluke donosio u djeliću sekunde, kako mu dođe, ali uspješno. Bio je kao košarkaš toliko svestran igrajući za San Antonio Spurse da je najednostavniju moguću stvar znao izvesti na nekoliko načina, pa i na najkompliciraniji mogući...

Da su se ljudi znali pitati zašto nije jednostavnijim putem išao na, primjerice polaganje, nego je u posljednji trenutak zabio na drugi obruč kroz šumu ruku. Bio je vrlo inteligentan košarkaš. Divlji isto tako. Poseban. Baš kao i Ivica Trušček. Ako mu nešto dođe usred borbe da vidi u djeliću sekunde da će mu proći, to će napraviti...

"(Smijeh). Hvala puno. Ovo još nisam čuo, ali hvala", završio je Ivica Trušček.