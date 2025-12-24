Slavni boksač iznio šokantne tvrdnje o Jakeu Paulu

Derek Chisora smatra da će Jake Paul biti toliko psihički obilježen nokautom protiv Anthonyja Joshue da će se povući iz boksa.

YouTuber koji je postao profesionalni boksač iznenađujuće je izdržao šest rundi protiv dvostrukog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, AJ-a, u Miamiju prošlog petka. Paul je četiri puta završio na podu, no svaki se put hrabro podizao, sve dok završni desni kroše nije okončao borbu.

Britanac je pritom Amerikancu slomio čeljust na dva mjesta, ali je unatoč teškom porazu stekao poštovanje boksačkih stručnjaka jer je uopće ušao u ring s većim i znatno iskusnijim Joshuom. Chisora je bio vrlo izravan:

"Taj tip više neće boksati. Neće se više vratiti u ring. Ludi ste ako mislite da će se nakon slomljene čeljusti vratiti. Ima prijelom na dva mjesta. Imat će PTSP. Gotov je", kazao je Derek Chisora za The Sun.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dodao je i pitanje koje, po njemu, sve govori:

"Recite mi jednog boksača kojem je bila slomljena čeljust i koji se vratio? Pravi boksači se vraćaju, YouTuberi ne.“

Za razliku od Chisore, boksač kruzer kategorije Viddal Riley vjeruje da će se Paul ipak vratiti, i to zbog odgovornosti koje ima prema borcima okupljenima u njegovoj promotorskoj kući Most Valuable Promotions.

"Jake ima veliku odgovornost prema svim borcima koji su pod njegovim okriljem, a dio te odgovornosti je i osiguravanje izloženosti. Ako on nije glavna zvijezda i ne radi nešto ludo, te borbe nemaju isti doseg. Netflix organizira ove evente jer je Jake u glavnoj borbi“, rekao je Riley.

Nisu svi bili blagonakloni prema Paulu. Chisora ga je optužio za "bježanje“ tijekom gostovanja u emisiji Split Decision SunSporta, gdje mu se pridružio upravo Riley. Iskusni 41-godišnji teškaš sumnja da će se Paul ikada više moći boriti zbog traume koju je pretrpio protiv Joshue.

"Možda još dvije borbe i Jake Paul će biti etabliran, ali mislim da bi trebao pokušati s borbom protiv Caneloa u srpnju iduće godine“, dodao je.

Anthony Joshua (36) trebao bi se vratiti u ring u veljači u Rijadu, kao pripremu za veliki okršaj s Tysonom Furyjem (37) koji se planira za rujan.

Paul (28), s druge strane, čeka najmanje šest mjeseci oporavka nakon teške ozljede čeljusti koja je zahtijevala operaciju.

Chisora, koji je izjavio da se više nikada neće buditi zbog Paulovih borbi, ipak je istaknuo jedan meč koji bi rado gledao – protiv KSI-ja.

"Jedina borba koju bih htio vidjeti je Jake Paul protiv KSI-ja. Bio bih uz ring. To je borba koju želim. Oni se prepucavaju već gotovo 20 godina, neka to napokon riješe.“

Riley, blizak prijatelj KSI-ja i boksač potpisan za Misfits Pro, zaključio je:

"To je Fury i Joshua tog njihovog svijeta. Sve je moguće. Toliko ću reći.“

POGLEDAJTE VIDEO: Joshua prekinuo spektakl u Miamiju: Paul pao u šestoj rundi