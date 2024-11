Croata uoči spektakla: 'Ako dolaze Želvini Dragon boysi, red bi bio da dođu i BBB-i. Zagreb je naš grad'

FNC-ovo vodstvo odlučilo je angažirati hrvatsko-argentinskog borca i prvaka u lakoj kategoriji, Francisca "Croatu" Barrija (13-4), koji će se suočiti s regionalnom MMA legendom, Bojanom "Želvom" Kosednarom (13-15). Važno je napomenuti da ova borba neće biti za titulu, jer će se održati u "catchweight" kategoriji, što znači da borci neće biti ograničeni težinskim limitom specifičnim za jednu diviziju. Želva je nekoliko puta naglasio kako ga je povrijedilo što mu nisu da priliku za titulu zbog "tamo nekih poraza".

"Ja njega razumijem... borba kao borba, neka razmišlja o meni, a ne o pojasu. Ja se uvijek borim 'za pojas', uvijek želim pobijediti, a sad je li službeno borba za pojas ili ne, to me ne zanima. Meni je samo bitno pobijediti, ja uvijek branim pojas u svojoj glavi", jasno je objasnio Francisco i dodao:

"Spreman sam, kamp je prošao odlično. Imao sam jako teške sparinge, sada se zadnjih dva tjedna trebam čuvati i dokrajčiti skidanje kilograma. Bit ću spreman", reko je. Zanimalo nas je i zašto nam je na pressici odgovorio da mu je Želva najteži protivnik do sada.

"Fizički je najjači od svih s kojima sam se borio. Gle, ja si to u glavi postavim, stalno mislim da se borim sa svjetskim prvakom. Meni je u glavi da je on najjači na svijetu", kaže Croata. Dosta se potegnula priča oko navijačkih skupina koje bi se zbog Želve i Croate mogle naći u Areni.

"Nadam se da će što više Boysa biti u Areni. Ako dolaze Želvini Dragon boysi, red bi bio da dođu i naši dečki u što većem broju. Dragonsi ne smiju misliti da su glavni u gradu. Bit će prava nogometna atmosfera. Mi smo u Zagrebu i Zagreb je naš. U Areni Zagreb izlazim na jednu domaću stvar. Napravili su mi dečki, Bad Blue Boysi, jednu repersku stvar. S tim ćemo zapaliti publiku", poručio je borac iz ATT-a.

"Jako me zanima kako će završiti meč ova dva divljaka, Slo Rockyja i Jokera. Meč koji ću s posebnim zanimanjem pogledati je Barbir protiv Spahovića. Ja Barbira jako volim kao borca i zanima me kako će on pokušati neutralizirati Tominu snagu", kometirao je hrvatsko-argentinski borac

"Svi znate da ja nisam čovjek koji nokautira ljude. Samo da Bog da zdravlja i njemu i meni, i da ja na kraju pobijedim. Želva, dokazat ću ti da sam i ja uličar", zaključio je.

