Nevjerojatni Marko Marvelous Martinjak, najbolji hrvatski bare knuckle boksač kojeg trenira Ivica Ivić iz Armus Gyma, The Bare Knuckle Emperor, u noći sa četvrtka na petak po našem vremenu u Dodge Centeru, u trigon ringu na BYB 23 priredbi, ispisao je bare knuckle povijest...

U prvoj trilogiji ikad u boksu bez rukavica, njenom završetku, publika je u Pembroke Pinesu, u bajkovitom i svjetlucavom Miamiju, svjedočila sudaru Jaromea Hatcha s našim lavom u jednoj od najstarijih organizacija i boksačkih disciplina ikad. Meč je bio dogovoren kao glavni na priredbi na 6 rundi u disciplini kruzer...

Voyo je u prijenosu uživo, uz komentiranje Borisa Jovičića, prenosio BYB 23 priredbu.

Marko Martinjak u potpunosti je dominirao od prve sekunde. Pet puta je slao na tlo Hatchea, najmanje, i u svom debiju na američkom tlu oduševio borilački svijet.

Marko je prebio Hatchea do te mjere da niti u jednom trenutku nije bio ugrožen. Amerikanci su upoznali Hrvata kojem je samo nebo granica i koji posjeduje izvanredne boksačke vještine. Velika je razlika u boksačkoj kvaliteti između ova dva borca. Imao je i visinsku prednost. Inače, Boris Jovičić je u prijenosu otkrio i što su američke kolege komentirale u prijenosu:

"Citirali su Napoleona - dajte mi 10 000 Hrvata i pokorit ću svijet, a nama je dovoljan samo jedan večer. Marko ima sjajnu priliku", kazao je Boris Jovičić.

"Potvrdio sam da sam najbolji pound for pound borac u diviziji. Ako tko želi komadića mene, izvolite. Hvala Miami, hvala što ste me podnosili. Potvrdio sam da sam najbolji, u fizičkoj sam najboljoj formi ikad. Hvala Ivicu Iviću, mojoj djevojci, roditeljima. U Dubaiju sam pogriješio jer sam žurio, ali sam nisam. Nemam zle krvi prema Jaromeu, to je samo bio marketing. Pozivam ga da dođe u Hrvatsku, da trenira samnom i s mojim dečkima, kojim trenerom u gymu", rekao je Marko Martinjak nakon meča.