Malo je ostalo do megaspektakla u Miamiju gdje će u noći na petak naš Marko Martinjak braniti pojas svjetskog prvaka u boksu bez rukavica. U ringu će po treći put odmjeriti snagu s Amerikancom Jarome Hatcheom i bit će to prva trilogija boraca u ovom borilačkom sportu ikad, koju će ljubitelji ovog ekstremnog spota moći pratiti ekskluzivno i na našoj platformi Voyo.

Uoči velikog okršaja razgovarali smo s Markom Martinjakom (32) i njegovim trenerom Ivicom Ivićem (41) koji su se za ovaj okršaj titana spremali čak više od pola godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Branim tituli i on napada mene, u Ameriku sam došao uzeti dijamantni dvostruki pojas i ponijeti ga doma. Lijepo je da stoji u mojoj vitrini", samouvjereno je rekao Martinjak za Danas.hr.

Stigao je u Miami prije nekoliko dana, već se prilagodio i vremenskoj razlici, u Americi su odrađeni i posljednji treninzi pred sam meč.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje, je li bilo teško svih ovih mjeseci održavati top formu s obzirom na to da se već više puta najavljivao pa otkazivao meč on odgovara: "Nije bio problem održavati kondiciju, nego psiha. Nakon Londona, gdje sam ga pobijedio, rekao sam da treći meč možemo odraditi odmah, još u rujnu. No njemu je pukao ligament, morao se odmarati oko četiri mjeseca. U Međuvremenu sam trebao boksati u studenom s Viacheslavom Datsikom, legendarnim ruskim boksačem u superteškoj kategoriji. Prihvatio sam odmah, samo da budem uboksan no i to je otkazano. Krajem studenog dobio sam potvrdu za meč s Hatcheom za 18. siječnja".

I evo ga, u petak planira napokon završiti priču o tome tko je od njih bolji bare knuckle borac s obzirom na to da je prvi put naš Martinjak izgubio od Hatchea u Dubaiju.

gu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč višemjesečnom iščekivanju, Martinjak kaže da nervoze nema.

"Doduše, uhvatila me nervoza tjedan dana prije meča i na samom letu. Iskreno, mislio sam da ću puknuti na živce. Ali kad smo došli u SAD, brzo smo se prilagodili i na vremensku razliku. Sad samo čekam da završim ovu priču. Pritiska nema, znam da sam bolji, ne smijem izgubiti fokus tijekom meča", rekao je Martinjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trener Ivica Ivić otkriva koji su Martinjakovi najveći aduti i čime će napadati Hatchea: "To su njegova mekoća i lakoća kretanja u ringu, on je opušten, dobro kontrolira ring. On nije nasilan, osim naravno kad zatreba. On je vrhunski tehničar i najveća njegova prednost su mekoća i opuštenost boksa. On može imati kontrolu i nad ringom i nad protivnikom", rekao je Ivić.

Taktika je razrađena, planira mudrije odboksati nego u Dubaiju. "I tamo je Hatch krenuo a ja sam ga uštopao. Tako ćemo krenuti i u ovaj meč. Bitno je da dobije 'prvu' čvrstu, da shvati da sa mnom nije lako. Istina je da ga baš i ne volim, ali dečko ima srca i ratnik je - tu mu skidam kapu. Pokušat ću jednostavno odboksati prvu rundu, lagano ga secirati do druge pa možda i treće runde. Ne treba žuriti, jer žurbom mi se dogodio poraz u Dubaiju. Ja sam spreman i na 12 rundi, a on nije", rekao je Martinjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kaže da se vidjelo kako je Hatch zadihan nakon prve runde u Londonu. "Zahvaljujući treneru Ivici fantastično sam fizički spreman. Hvala Bogu da nisam morao skidati kilograme, mogu jeti normalno zato sam svjež, a fizički sam do sad odradio najjače pripreme. Ranije mi je falio statične snage koju sam sad dobio", rekao je naš najbolji bare knuckle borac ikad.

Na ruku im ide i dobro vrijeme u Miamiju. Tamo je trenutačno između 28 i 30 stupnjeva Celzijusovih, ponekad padne kiša i "podigne" vlagu, otkriva trener Ivić. "Ovdje je kao u filmovima i serijama kao što je Baywatch, sve je uređeno, široko, san snova. Hrana je dobra, za sad sve dobro funkcionira", rekao je Ivić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U hotelu su se tijekom srijede skupiti i drugi borci, odrađeni su pregledi i vaganje, sve je spremno za veliki okršaj!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Meč Martinjaka i Hatchea prenosit će se preko naše platforme Voyo, u studiju će meč komentirati RTL-ov Boris Jovičić.

POGLEDAJTE VIDEO Martinjakov lov na dijamantni pojas pratite ekskluzivno na Voyo