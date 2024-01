Bit će to okršaj titana, dvojice gladijatora jednako gladnih pobjede i prva trilogija ikad u povijesti muškog boksa bez rukavica u svijetu!

Dan je prije odlaska Marka Martinjaka, najboljeg bare knuckle borca ikad na ovim prostorima, u SAD i Miami gdje će se održati treći meč između njega i Jerome Hatchea. Naš Martinjak osjeća se spreman, pun je adrenalina i gladan pobjede kako bi jednom zauvijek pokazao tko je u srazu s Hacheom onaj koji vodi glavu riječ.

Dan prije odlaska u SAD, razgovarali smo s Martinjakom koji na ovaj meč čeka još od rujna.

"Maksimalno sam spreman, fizički i psihički. Nažalost, nismo odradili mečeve kako je bilo planirano u rujnu jer mi nisu mogli naći protivnika, a u event u prosincu bio je kompletno otkazan. U međuvremenu me više mučila psihička stabilnost jer sam se zaista maksimalno spremao za svaki od ta dva navedena eventa kojih na kraju nije bilo. Trener Ivica mi je tu pomagao da ostanem priseban u glavi i da ne klonem duhom, bordio me da će se već nešto otvoriti i otvorilo se"“, rekao nam je Martinjak.

Foto: MaPrivatni album

Ističe je da je najbitnije da je mogao vratiti nešto kila, tri mjeseca je držao kilažu od 88 kilograma, a sada se osjeća znatno svježijih jer je meč dogovoren na 93 kilograma te nije morao skidati desetak kilograma.

Podsjetimo, Martinjak je prvi put nes(p)retno izgubio od Hacha u Dubaiju i to srazom nesretnih okolnosti, iako je je Martinjak od početka nametnuo svoj tempo i stresao Hacha više puta. Trenutak slabosti i Martinjak je bio na podu, a Hatch je odnio pobjedu, po mnogima nezasluženu.

U idućem okršaju u Londonu, Martinjak je s lakoćom „pojeo“ Hatcha, a ovaj treći meč trebao bi jednom „za svagda“ odrediti tko je dominantniji borac.

Foto: Privatni album

"Hacthu ide u prilog vremenska razlika, boksa se na njegovu terenu, Florida je šest sati 'unazad' od Hrvatske", rekao je Martinjak. Na pitanje, osjeća li pritisak jer će boksati pred domaćom publikom za Hatchea, Martinjak odmahuje: "Ne osjećam nikakav pritisak, iako iz Hrvatske leti 7 prijatelja, koji su odlučili doći i dati podršku. Vjerujem da je njemu puno veći pritisak jer se borim u njegovoj državi i pred njegovim navijačima."

Uspoređujući sebe s Hatcheom, kaže da je njegova prednost to što je školovan boksač te prirodno brz i eksplozivan. "Moje smo pripreme bazirali jako na toj statičnoj snazi. Njegov jedini adut je to što je podjednako opasan s obje ruke i to je sve", kaže Martinjak.

Dodaje da ovaj meč ispisuje povijest bare knucklea jer će to biti prva trilogija dva borca u ovom sportu ikad. "Pobjeda nad Hatcheom otvara nam vrata američkog tržišta, samim time i sponzora. Planovi za dalje su odraditi što više mečeva ove godine, ali idemo korak po korak, prvo obaviti posao u Miamiju, pa ćemo trener Ivica i ja vidjeti što ćemo dalje", zaključuje Martinjak koji se može pohvaliti da je bivši WKF svjetski Full contact prvak, potom bivši BKB kruzer svjetski prvak te trenutačno nosi titulu.

Foto: Privatni album

BKB svjetskog prvaka u supersrednjoj kategoriji te je aktualni nositelj dva dijamantna Police Gazzete pojasa svjetskog prvaka u supersrednjoj i kruzer kategoriji te je jedini takav u 143 godine postojanja organizacije.

Dozirali smo treninge pametno, Marko je spreman!

Njegov trener Ivica Ivić potvrđuje da je Martinjak spreman. "Pripreme su prošle odlične, posljednjih smo mjeseci radili samo održavanje forme, a on je u top formi bio već u studenom i prosincu. Rekao bih da je možda i predugo u top formi jer nije lako stalno u ful pogonu od sredine srpnja pa sve do sada. Ali Marko se nije umorio, dozirali smo treninge pametno kako ne bi bio 'pretreniran' i kako ne bi došlo do premorenosti. Puno smo polagali i na rehabilitaciju, odmor, saune, Marko je spreman!“, govori Ivić.

Foto: Privatni album

Za Martinjaka navodi da su njegovi najveći aduti noge. „Njegova pokretljivost, mekoća i kontrola ringa. Hatch je udarac, svaki njegov udarac je opasan, doslovno kao da te netko maljem pogodi, on je nokauter. Tako gdje on pogodi golom šakom, tu trava ne raste“, u šali će Ivić.

Taktika za pobjedu?

"Marko mora ostati mekan u nogama, držati distancu kako bi prvu randu odradio Marko na pemet ne ići izravno u izmjenu udaraca, nego uzimati poen op polen. Ako treba odraditi cijeli meč tako", rekao je Ivić.

Kaže da Martinjak nije nervozan jer boksa pred američkom publikom, kaže da je Hatch imao slično kad su boksalu u Londonu gdje je publika navijala za našeg Martinjaka.

"Marko nije nervozan, koncentiran je više nego ranije. Najgore je za borca iščekivanje, posebno zadnjih sedam dana. Tu je adrenalin. Tko izgubi ovdje to je korak nazad, tko pobijedi veliki je to korak naprijed", rekao je Ivić.

Pribijanje Martinjaka u Americi zaista bi bilo spektakularno, to je tržište od 300 milijuna ljudi, publika je golema i boks bez rukavica je brzorastući sport koji dobiva sve više na popularnosti.

Vremenska razlika također ne bi trebala biti prepreka za Martinjaka.

"Marko je imao treninge i u 5 sati ujutrio da vidimno kako se tijelo ponaša u vrijeme kad bi borba trebala biti", navao je Ivić.

Foto: Privatni album Martinja i Ivić

Borba Martinjaka i Hatchea očekuje se u petak, po hrvatskom vremenu u 6 sati ujutro.

Ivić se osvrnuo i na dosadašnje njihove mečeve u ovoj trilogiji. "U Dubaiju se Marko previše opustio, u prvoj rundi rušio ga je dva puta i vidio da mu ide. Marko ga je rušio u prvih 20 sekundi, pa onda opet. Krenule su izmjene udaraca i Hatch je Marka 'kvrcnuo' te je marko zateturao. Marko je stvarno dominirao u meču, ali Hatch ga je udario overheadom, udarcem koji amerikanac stvarno dobro izvodio. Doslovno ga je usavršio i Marko se toga mora paziti i ovaj put. Čovjek nije za podcijeniti, ima dosta MMA mečeva", rekao je Ivić.

Foto: Privatni album

Pobjeda u Americi za Martinjaka bi bila odskočna daska, otvaraju se putovi i za skuplje mečeve, no Martinjak se kroz svoju povijest već dokazao kao rasan borac koji ne podnosi poraze, a motivacija je ovog puta zaista velika.

