Britanski boksač Anthony Joshua izgubio je protiv Oleksandra Usika u njihovom revašu u Kolovozu.

Ukrajinac je tako obranio titule svjetskog prvaka po WBA (Super), IBF, IBO i WBO verzijama osvojene protiv njega u rujnu prošle godine, a Joshua traži novog suparnika.

Opcija je i naš Filip Hrgović: "Volim se boriti s dobrim protivnicima. Da, borit ću se protiv Otta. Da, borit ću se protiv Dilliana. Borit ću se protiv Hrgovića", kaže i nastavlja:

'Hrvati su se uvijek dobro nosili s Britancima'

"Koliko je god važno postati prvak, uvijek sam se želio boriti s najboljim borcima svoje ere. Ako želite doći do vrha, morate riskirati, proračunato, ali morate riskirati. A ja jednostavno volim riskirati. Popularan si ako si dobar borac. Neću podcijeniti nikoga s kim uđem u ring, to će me natjerati na podizanje vlastite kvalitete", rekao je Joshua.

Hrgović je u kolovozu svladao Zhanga Zhileija odlukom sudaca i sada želi samo jake i visoko rangirane borce, a kako posljednje vrijeme provocira Britance, lako je moguće da će mu sljedeći protivnik biti Englez. Eto možda baš Joshua.

''Hrvati su se uvijek dobro nosili s Britancima. Radujemo se nastavku tradicije", napisao je Hrgović na Instagramu početkom listopada.