Najbolji hrvatski teškaš, Filip Hrgović, vratio se u Hrvatski nakon najveće pobijede u karijeri protiv Kineza Zhanga Zhileija. Hrgović je na spektaklu u saudijskoj Džedi slavio jednoglasnom odlukom sudaca i to nakon 12 brutalnih rundi boksa, a bio je to ujedno i meč koji mu osigurava priliku za napad na nalsov prvaka.

Hrgović je po povratku u domovinu održao konferenciju za medije na kojoj je komentirao zbivanja s meča i nakon meča jer bilo je dosta negodovanja publike i dijela gledatelja koji su smatrali da je nepravedno pobijedio.

Hrgović, dakako, smatra kako je pobjeda bila zaslužena, a otkriva i u kojem periodu bi se mogao vratiti u ring.

"Sretan sam zbog pobjede. Bio je težak meč. Vidjeli ste i sami. Sretan sam što je otišlo na moju stranu za dlaku i što sam dao zadnje atome snage da uspijem. Moram se boriti za svjetsku titulu u jednom određenom periodu, ali sada, hoće li biti borba za ujedinjenje, hoće li isprazniti jedan od pojaseva… Ta borba može se dogoditi u roku od pola godine, ali i u roku od godine i pol. Dobra stvar je što sam obavezan izazivač i što me nitko neće moći zaobići", rekao je Hrgović.

Iznenadio ga Babić

Komentirao je i zvižduke i negodovanje publike.

"To je bio dojam publike, moj dojam je da sam zaslužio pobjedu, meč je bio jako napet, ali zaslužio sam, što govori i statistika udaraca. Nisam pogledao još meč i snimku, moj dojam i mojih bliskih ljudi je da sam zasluženo pobijedio i da se ne radi o krađi. Bilo je gusto, čak me i rušio, ali na iznenađenje mnogih, skupio sam snage i preokrenuo meč", izjavio je Hrgović.

Jedan od prvih koji je stao u obranu Hrgovića bio je, iznenađujuće, njegov donedavno najveći "hejter", Alen Babić. Naš najbolji "bridgeraš" podržao je Hrgovića i kritizirao kritičare koji su tvrdili da je nezasluženo pobijedio. Ta je Babićeva gesta iznenadila Hrgovića.

"Što je sada postao i branitelj? Ja stvarno ništa ne čitam, nisam to vidio, ali eto, ako me branio, hvala mu. Za to bi trebali i raditi, sunarodnjaci smo i bivše kolege. Trebamo se braniti, a ne napadati, to je on radio godinu-dvije. Pričao je gluposti, ali eto, hvala mu ako me branio", veli Hrgović.

Hrgović očekuje da bi koncem godine možda mogao odraditi i još jedan meč, ali prvo će odmarati neko vrijeme pa onda krenuti s kampom negdje u listopadu.