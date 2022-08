Nakon što je slavio odlukom sudaca protiv Zhanga Zhileija, najbolji hrvatski teškaš Filip Hrgović, našao se na udaru kritike brojnih boksačkih fanatika i gledatelja. Javnost smatra da je Hrgović nepravedno odnio pobjedu u "title eliminator" meču, koji ga stavlja u poziciju obveznog izazivača u IBF verziji, a jedan od prvih koji je stao u njegovu obranu bio je njegov donedavni najveći kritičar, Alen Babić.

Babić je naš najbolji boksač u "bridger" kategoriji i uskoro ga vjerojatno čeka prilika za titulu, a posljednje vrijeme, od smrti Filipva oca i njihova slučajnog susreta u zračnoj luci gdje su se sportski pozdravili, Babić je ublažio retoriku i počeo je sve afirmativnije govoriti o Hrgoviću. Dakako, ima to podosta veze i s time što se Babić maknuo iz teške kategorije, ali opet nije čudno u svijetu boksa da se borci odjednom pomire i nađu zajednički jezik.

Babić već dulje vrijeme ne spominje meč s Hrgovićem niti provodi onu agresivnu kampanju oko meča s Filipom, ali sada je ponovo vatru potpalio Alenov dobar prijatelj, sparing-partner, promotor i slavni teškaš Dillian Whyte.

Whyte je na svom Instagramu predložio meč između Hrgovića i Babića i poručio je kako je spreman za okršaj dvojice Hrvata.

"Nakon što sam sinoć pogledao pobjedu Filipa Hrgovića odlukom sudaca, mislim da je sada vrijeme za okršaj Hrgovića i Babića u Hrvatskoj. Što kažeš Filipe? Babić je spreman", rekao je Whyte u objavi na Instagramu.

Dakako, odmah se javio i Babić na svom Instagramu i prihvatio je izazov.

Ima li šanse za meč?

Premda je Babić rekao kako nema namjeru izlaziti iz "bridgera" već da planira tamo dominirati, ipak očito je ostavio mjesta za svoj neostvarni san, meč pred hrvatskom publikom s Hrgovićem i to na prepunom Poljudu. Vjerujemo iskreno da bi bez problema u ovom trenutku i napunili taj stadion, ali realno se treba i zapitati kolike su šanse da do tog meča uistinu dođe?

Babiću bi ta borba značila puno više jer bi eventualnom pobjedom kreirao senzaciju i obje kategorije, no Hrgović ima previše toga za izgubiti. Filip je trenutno 14. na BoxRecovo rang ljestvici i namučio se da tamo dođe, a vjerojatno će forsirati koliko može meč s trenutno prvim izazivačem prema IBF-u, Luisom Ortizom.

Oleksandr Usyk se gotovo sigurno neće boriti ni sa kim u ovoj verziji, on želi samo Tysona Furyja i nikoga više, i vjerojatno će pustiti pojas nekome od najjačih teškaša. No, moguće je da će se i potući za njega s prvorangiranim. No, ta neizvjesnost oko pojasa znači da bi se Hrgović ipak mogao načekati do meča za titulu, ali svejedno će morati pažljivo birati protivnike i po mogućnosti nastaviti boksati s visoko rangiranim borcima.

Nažalost, borba s Babićem se u Hrgovićev scenarij nikako ne uklapa, a ruku na srce ne uklapa se niti u Babićev koji je puno bliže tituli od Hrgovića i morao bi zadržati svoj fokus na "bridgeru".