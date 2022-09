Najbolji hrvatski teškaš i jedan od najperspektivnijih boksača svijeta, Filip Hrgović, slavio je u meču karijere protiv Zhanga Zhileija u "title eliminator" meču prije otprilike mjesec dana.

Hrgović je u 15. profesionalnoj borbi karijere imao najteži ispit do sada. Zhilei je bio čvrst i opasan, a njegovi strahoviti udarci ne mogu nikoga ostaviti ravnodušnim. Uspio je čak i srušiti našeg Hrgu u prvoj rundi, no to nije previše uzdrmalo hrvatskog boksača. Uspio se pridići, dizao se iz runde u rundu i na kraju slavio.

Usprkos porazu od Hrgovića, promotor Eddie Hearn često gura Zhanga u borbe sa zvučnim protivnicima. Neki bi pomislili da će mu pasti reputacija zbog poraza, čini da se dogodilo upravo suprotno.

On bi meč s Joshuom? I mi se čudimo...

Nakon meča s Hrgovićem, dugo su se lomila koplja oko toga tko je trebao pobijediti, naš najbolji boksač ili pak opasni Kinez. Usprkos činjenici da je Hrgović uputio duplo više udaraca, često ćete naletjeti na osobu koja smatra da je hrvatski boksač nepravedno slavio u svojem meču karijere. To je mišljenje i Tommyja Lanea, menadžera Zhanga Zhileija.

"Zhang je upravo slavio protiv Hrgovića kojeg su mnogi izazivači izbjegavali i odbijali meč s njim. Znam da Zhangova ruka nije bila podignuta, ali je on pobijedio u tom meču. Hrgović je pretrpio štetu i trebalo mu je vremena za oporavak. Zhang se odmah nakon borbe vratio u hotel, dok je Hrgović završio u bolnici", počeo je Lane u razgovoru za Vegas Insider.

"Anthony Joshua i Zhang imaju jednake rasporede. Borili su se iste večeri, Zhang nije pretrpio nikakve ozljede tijekom meča i već je u dvorani. Spreman je i svjež ako AJ želi meč. Njih dvojica imaju zajedničku povijesti i nedovršeni posao iz amaterskih dana, kada su se borili na Olimpijadi 2012. godine. Iza Zhanga stoji cijela Kina, a Joshua je i dalje jedan od glavnih lica u profesionalnom boksu. Borba njih dvojice je daleko veći meč od svih koje je Eddie Hearn spomenuo", veli Lane.