Dricus du Plessis, južnoafrički MMA borac, trenutni je UFC prvak srednje kategorije. Njegov uspon u svijetu mješovitih borilačkih vještina obilježen je impresivnim pobjedama, atraktivnim stilom borbe, ali i kontroverzama. Od inspiracije Mirkom Filipovićem do osvajanja UFC pojasa, Du Plessis je postao jedno od najzanimljivijih imena u sportu.

Du Plessis nije poražen od 2018., a posljednji ga je pobijedio Roberto Soldić u KSW 45 promociji. Nokautom u trećoj rundi, Soldić je u svoje vlasništvo vratio pojas KSW-ovog prvaka u velter kategoriji. Bila je to njihova druga borba, a u prvoj je pobijedio Du Plessis tehničkim nokautom u drugoj rundi. Soldić je tada ostao bez pojasa KSW prvaka već u drugom meču. Nakon toga, sanjao je revanš i s nikim se nije htio boriti samo s njim.

Bio je to Soldićev posljednji poraz sve do prošle godine i meča protiv Kadestama u ONE-u.Mnogi se sada, pogotovo nakon Dricusovog uspjeha u UFC-u, pitaju kako bi prošao treći meč između Soldića i Dricusa. Borci su trenutno u različitim organizacijama i različitim fazama karijera, a nadamo se da ćemo jednoga dana to konačno i saznati.

Počeci i inspiracija Mirkom Filipovićem

Kao mladi borac, Du Plessis se okušao u hrvanju i kickboksu. U podcastu Demetriousa Johnsona, legendarnog UFC borca, otkrio je kako ga je upravo hrvatska borilačka legenda, Mirko "Cro Cop" Filipović, nadahnula da se ozbiljnije posveti borilačkim sportovima. Gledajući snimke Cro Copovih borbi na YouTubeu, Du Plessis je pronašao inspiraciju i motivaciju, što ga je na kraju dovelo do titule državnog prvaka u kickboksu samo tri godine kasnije.

Uspon u UFC-u i borba sa Seanom Stricklandom

Nakon uspjeha u manjim organizacijama, Du Plessis je stigao u UFC, gdje je brzo skrenuo pažnju na sebe. Njegova borba sa Seanom Stricklandom, održana u siječnju prošle godine (spomenuta u više izvora kao UFC 297, ne UFC 312; UFC 312 je revanš), bila je izuzetno napeta i završila je podijeljenom sudačkom odlukom u korist Du Plessisa. Ova pobjeda donijela mu je pojas UFC prvaka srednje kategorije. Mnogi su smatrali da je borba mogla otići na obje strane, što je dodalo na kontroverzi oko rezultata. Revanš borba se dogodila na UFC 312 priredbi u Sydneyu, gdje je Du Plessis ponovo pobijedio Stricklanda i drugi put obranio naslov.

UFC 312: Dominacija i obrana naslova

Na UFC 312 priredbi, Du Plessis je pokazao svoju superiornost nad Stricklandom, dominirajući u borbi i osiguravajući uvjerljivu pobjedu. Nakon borbe, prozvao je prvaka poluteške kategorije, Alexa Pereiru, pokazujući ambiciju da se bori i u višoj kategoriji.

Planovi za budućnost: Chimaev i Pereira

Du Plessis je jasno izrazio svoje ciljeve – želi postati najveći borac u povijesti. Nakon pobjede nad Stricklandom, kao sljedećeg protivnika vidi Khamzata Chimaeva. Također, ne skriva želju za borbom protiv Alexa Pereire, kojeg smatra "P4P" (pound-for-pound) najboljim borcem na svijetu. Pobjeda nad Pereirom, smatra Du Plessis, zacementirala bi njegovu ostavštinu u sportu.

Stil borbe i usporedbe s legendama

Du Plessis je poznat po svom agresivnom stilu, kombinirajući vještine hrvanja i kickboksa. Često ga uspoređuju s legendama poput Andersona Silve i Israela Adesanye, ali on ističe da se ne gleda samo broj obrana naslova, već i kvaliteta protivnika i način na koji je pojas obranjen.

Nakon revanša na UFC 312, Sean Strickland je priznao poraz i ozljedu, slomljen nos na šest mjesta, ali je i pokazao sportski duh, čestitajući Du Plessisu na pobjedi.

Dricus du Plessis nastavlja svoj put prema vrhu. Njegova ambicija, vještina i karizma čine ga borcem kojeg vrijedi pratiti. Hoće li ostvariti svoj cilj i postati najveći u povijesti, ostaje da vidimo.

