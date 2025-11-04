Delija se ogorčen vratio u Hrvatsku i otkrio što će napraviti zbog velike krađe u UFC-u

Ante Delija vratio se u ponedjeljak u Hrvatsku. Ogorčen, s puno upitnika nad glavama. Ljut jer se dogodilo to što se dogodilo u Las Vegasu. UFC Fight Night 263 priredba završila je na nikad viđen način u povijesti najjače svjetske organizacije.

Skandalozni rasplet meča protiv Acoste

Delija je nakon tri i pol minute prve runde slavio zajedno sa svojim trenerima, Stipom Drvišem i Kristijanom Perakom, te oduševljenom ekipom hrvatskih navijača u UFC Apex Centru. No, teškaš iz Dominikanske Republike uhvatio se za glavu tvrdeći da ga je Konavljanin pogodio prstom u oko. Počeo je jaukati. Dobio je medicinsku pauzu od 5 minuta.

Tada je nastao pravi kaos. Snimka borbe pokazala je da bi Cortes Acosta mogao biti u pravu, pa je Deliji poništena pobjeda. Međutim, Dominikanac je zatim izjavio da može nastaviti, a u nastavku borbe Delija je izgubio tehničkim nokautom.

Mnogi su ostali u šoku jer, prema pravilima, borba se u takvom slučaju nije smjela nastaviti. Trebala je završiti Delijinom pobjedom ili bez pobjednika. Zbog toga brojni ljubitelji borilačkih sportova smatraju da je ovo jedna od najvećih sudačkih pogrešaka u povijesti UFC-a.

'Pokraden sam'

Nije ni čudo što je Delija poručio: "Pokraden sam!"

"Siguran sam da ga nisam ubo u oko, već ispod oka", naglasio je Delija u Zračnoj luci ‘Ruđer Bošković‘ za Dubrovački dnevnik.

"Ovo je presedan. Nikada u povijesti nije se dogodilo da je borba nastavljena nakon sudačkog prekida. Dogodilo se prvi put i dogodilo se meni. Realno sam pokraden. Siguran sam da ga nisam ubo u oko, nego ispod oka. On je isfolirao jer je bio iscrpljen. Tražio je predah, osjetio je da sam ga dotaknuo ispod oka i onda je isfolirao ubod u oko. Obećane su mi neke snimke pa ćemo vidjeti. Ja sam siguran da ga nisam ubo u oko", rekao je Ante, a potom je dodao:

'Nisam se žalio, imam za žalbu 10 dana, sigurno ću se žaliti'

"Nisam se žalio, imam za žalbu 10 dana, sigurno ću se žaliti, vidjet ćemo što će biti. Znate kako to ide, oni sami odlučuju hoće li prihvatiti ili ne, a donijeli su odluku da se meč nastavi, što je presedan. Bilo je tu više grešaka. Oni su stavili stolicu, sjeo ne na stolicu, a ne smije, 4 minute je sjedio, nitko nije smio u kavezu biti osim liječnika. Iza peuze i sjedenja od 4 minute nastavio je meč. Nije mi toliko žao poraza, žao mi je što sam nastavio meč, što sam nokautiran i što je to tako loše ispalo. Čovjek koji je četiri minute odmarao, nokautirao me 30 sekundi nakon tog odmora. To je velika posljedica i opasno po zdravlje, nije se smjelo dogoditi. Nastavljam svoj put dalje, dobit ću brzo borbu", zaključio je Ante Delija.

ABSOLUTE UFC MADNESS AT #UFCVegas110—Waldo Cortes-Acosta eats an EYE POKE that has Ante Delija celebrating like he WON... then WALDO DROPS A DEMON KO SECONDS AFTER THE RESTART! "All-time nonsense" or the wildest finish ever?! This sport's a GIFT—what just HAPPENED?! Who's KO king… pic.twitter.com/sQwnYR8pe6 — The Current Globe (@thecurrentus) November 2, 2025

