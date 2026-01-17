Jao, ovo boli i preko ekrana: Pogledajte brutalan nokaut Andija Vrtačića

Hrvatski MMA borac Andi Vrtačić monstroznim nokautom je uspavao svog protivnika Poljaka Mateusza Golu u trećoj rundi njihove borbe na priredbi KSW 114.

Vrtačić je nokautirao Golu, debitanta u organizaciji, snažnim high kickom te stigao do osme pobjede u 11 mečeva u profesionalnoj karijeri, pete nokautom.

Gola je krenuo u meč jako dobro, pogađao je, čak i rušio Vrtačića, ali Andi je ostao pribran i iskoristio slabosti svog protivnika.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Preuzeo je u drugoj rundi Vrtačić apsolutnu kontrolu i zadavao puno opasnih udaraca kojin su nanosili veliku šeteu, a vrhunac je stiighao u trećoj rundi kada je sjeo high kick koji je uspavao Golu.

POGLEDAJTE VIDEO: Cijela zemlja na nogama, a iskusni navijači imaju savjet za rukometaše: 'Trebaju se malo stabilizirat!'