Duboisu zabranili sparing s opakim Hrvatom: 'Zato će izgubiti od Usyka. Doživio sam mračnu stranu'

Agron Smakići ne gubi vrijeme i ne odustaje jer to za njega nikad nije ni bila opcija. Trenira punom parom u klubu u kojem treniraju Derek Chisora, Michael Paige, sparira s najpoznatijim boksačkim zvijezdama i intenzivno radi na budućim angažmanima, iako je puno toga išlo protiv njega u prošlosti. Jedan od najpoznatijih hrvatskih boksača koji se bori i u MMA javio se portalu Net.hr iz Londona gdje je sparirao s Danijelom Duboisom, prvakom svijeta u teškoj kategoriji po IBF verziji. Daniela Duboisa čeka meč za apsolutnog svjetskog prvaka protiv Oleksandra Usyka, vlasnika preostala tri svjetska pojasa (WBC, WBA, WBO).

Borba će se održati 19. srpnja na Wembleyju. Dubois će boksati na domaćem terenu, a s velikim motivom dočekuje ovaj meč. Osim što želi ujediniti titule, Dubois se želi osvetiti Usyku i postati prvim boksačem koji je porazio čudesnog Ukrajinca u profesionalnom boksu. Hoće li u tome uspjeti? Agron Smakići kaže da neće, ne nakon što je Duboisov trener zabranio svom boksaču da sparira s njim, jer Smakići jako udara. To nam je otkrio sam Smakići koji je Duboisu glumio Usyka...

"Došao sam ovdje prije mjesec i pol dana i odradio dva sparinga s Duboisom. Sparinzi su prošli odlično, međutim zadnji sparing smo odradili 4 runde, iako je trebalo čak i više, ali nisu oni htjeli više. Rekli su u timu Duboisa, procijenili da im je to rizično, pošto sam ja malo agresivan u sparinzima. Tako da su završili sa sparinzima prerano, moje mišljenje. Dubois je stvarno moćan boksač, vrhunski borac, ima jako jako udarce. Jedne od najjačih koje sam osjetio, hvala Bogu puno sam se micao pa nisam dobio puno udaraca, ali njegovi udarci bi zaustavili i slona. Usik bi trebao pobijediti Duboisa. Neće moći držati tempo, slično kao i u prošlom meču."

Hoće li se Dubois naljutiti na Smakićija zbog ovog što je rekao?

"To je moje mišljenje. Nema se što ljutiti. Jer, zaustaviti sparinge tri tjedna prije borbe zbog mišljenja da prejako udaram, zbog toga će samo izgubiti. Kažu da im je rizično. Ok, stavit ćemo onda veće rukavice, od 22 unce. Sad smo sparirali s 18 unci, to su pretežno male rukavice. Osjetio sam udarac i ja, ali više on jer sam se bolje kretao i više radio. Nisam stajao na crti, nisam dopustio da me pogodi.I sad razmišljam tko je i što je Usik, gledam svoj sparing, koliko Usik naporno radi i sparira, Dubois tu neće ništa moći napraviti. Gledajte, ako želite uzeti svjetske titule, postati apsolutni prvak svijeta, dobiti boksača kao što je Usik, morate odraditi određeni broj sparinga."

Smakići prejako udara, stručnjaci govore da je životinja u ringu...

"Dubois i htio sparirati, on se voli potući, ali njegov trener ne želi riskirati. Rekao je nema više sparinga. Umjesto 6, odradili smo 4 runde sparinga i tada je trener njegov kazao dosta. Drugi dan je meni naotekao prsni mišić - pektoralis i poplavio mi je biceps. Išli smo na pregled i rekli su mi da moram odmoriti ruku. Vidjet ćemo koliko dugo. Prošao je prvi tjedan. Nekih 4 tjedana treba odmoriti ruku."

Vidjelo se to 2023. u meču za naslov europskog prvaka (EBU) teške kategorije protiv Agita Kabayela. Doduše, izgubio je meč, ali za dlaku. Izgubio je zbog iscrpljenosti.

"U tom meču sam Agita doslovno ugasio u drugoj rundi sa svojim serijama udaraca, a on je pomeo poslije cijelu tešku diviziju. Meč se u drugoj rundi trebao prekinuti kad sam ga zasuo udarcima, bio sam jedan udarac od pobjede prekidom, ali sam bio fer i nisam ga htio udariti jer sam osjetio sučevu ruku a takav sudac koji je poslije sudio na svjetskim razinama zaustavljao je mečeve i prije nego što je netko došao do takve situacije. Ukrali su mi pobjedu jer sam bio pošten, jer nisam htio ugroziti Agitovo zdravlje i morao sam težim putim dalje."

Poslije toga Smakići nije imao podršku, kao da je nestao...

"Jako su me podcijenili u tom meču, poslije me i makli u stranu, radili su sve da izgubim, kompletna organizacija je bila protiv mene i sve su napravili da uđem u tu borbu u lošijem položaju od Agita Kabayela. Svašta su mi radili, u početku podmuklo bili fini, a onda dva sata prije meča počeli mi raditi probleme. Počelo je u svlačionici i bilo je povezano. Nisu mi dali rukavice da se zagrijem, spustili me na predstavljanju prerano. čak 20 minuta ranije, držali me u onom dimu. Puštali ljude da se slikaju samnom. Pustili muzilu za ulazak u ring koja nije moja. Unatoč svemu, došao sam do te serije udaraca koja mi je trebala donijeti pobjedu. I Anthony Joshua i svi su rekli da sam u tom meču trebao pobijediti. Poslije toga nisam baš dobivao mečeve. Imao sam problem s dogovaranjem mečeva. Jako je bitno s kim surađuješ i tko te vodi. Uvijek isti boksači se vrte u krug. Zato i jesam u Londonu gdje su menadžeri i promotori povezani sa Saudijcima."

Koji su planovi za budućnost?

"Trebao sam boksati u Rusiji za WBA titulu, to sam organizirao sam kao i borbu prije u Beču, ali Rusija mi je otpala zbog ozljede. Uz to, sve se to treba platiti, treba živjeti od nečeg. Nije samo boksati i to je to. Puno je ovdje boraca koji rade dva posla uz trening, neki spavaju u dvorani. Nitko ne zna tu mračnu stranu sporta, svejedno MMA ili boks. Joshua, Fury, to su pojedinci, nekolicina ih je takvih koji imaju jake ljude oko sebe i koji su pogurani. Rusija i navedeno su mi otvoreni, poručili su mi kad ozdravim da su mi vrata otvorena."

Rekao je Smakići mračna strana borilačkog sporta. Je li i on okusio tu mračnu stranu?

"Jesam, nažalost jesam. Spavanje u dvorani, nedostatak novaca, mečeva, čekanje... Doduše, spariram sa svjetskim klasama i da se razumijemo - drago mi je zbog svakog boksača koji pobijedi, nisam ljubomoran, ali čekam svoju priliku kao zeblo sunce. Dobivam obećanja, a ona se ne ostvare. Ima promotora koji ti svašta obećavaju, daju ti ruku kao radit ćemo, pa se više ne jave. Tu gubiš nadu, gubiš osjećaj za ljudskost. Razmišljao sam i prekinuti borilačku karijeru u takvim situacijama, ali nikad ne odustajem, iako se svađam sam sa sobom, to je tek prava borba. Dođe ti takvo što u glavu, kako neće, nakon svega što sam doživio. Morao sam odraditi i MMA borbe u nedostatku boksačkih mečeva. Koji boksač želi u kavez?! Sve u svemu, čekaju me borbe, nadam se velike, ja ne odustajem jer karakterno nisam takav. Sad sam se povezao s dobrim klubom, dobrim trenerima, nadam se da će mi sad krenuti na način na koji očekujem. Red, rad i disciplina, nema druge. Nema predaje! - zaključio je Agron Smakići.

