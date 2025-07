Milun progovorio o bolnom porazu: 'Skupo i glupo sam platio lekciju samo zbog jednog'

Marko Milun, poznati teškaš iz BK Leonardo, u drugom profesionalnom meču doživio je poraz. Bolji od Miluna u Riyadu na Grand Prix turniru je bio poljski boksač Piotr Lacz. Inače, bio je ovo njihov treći međusobni okršaj. U prva dva amaterska meča bolji je bio Milun i mnogi su očekivali da će pobijediti i u prvom profesionalnom protiv "poljskog Tysona"...

Međutim, točno dvije godine i 24 dana nakon što ga je po drugi put pobijedio, Marko Milun ovog je puta zapeo, Iako je dobro otvorio meč i dva puta poslao Lacza u nokdaun. No, 50-ak sekundi prije kraja prve runde najprije je Lacz bacio desni kroše, Milun je eskivirao, a nakon toga Lacz je povezao siloviti lijevi kroše koji je odsjeo ravno na Milunovoj bradi i poslao ga na pod.

Sudac je brojao Marku koji se uspio pridići, ali bio je potpuno izvan ravnoteže i vidno uzdrman. Sucu nije preostalo ništa drugo nego prekinuti meč i dodijeliti pobjedu Laczu koji je na račun preokreta izborio četvrtfinale WBC-ovog teškaškog turnira.

Marko Milun po prvi put nakon poraza kojeg je doživio za portal Net.hr progovora o trenutku iz kojeg je puno toga naučio. S Markom Milunom smo porazgovarali prije puta u Istanbul, gdje Marko ide kako bi se malo resetirao, dobio, napunio baterije.

"Bilo je drame nakon meča, kad to kažem mislim da je meni najveća drama u glavi, ali što je, tu je. Zabolio me poraz jer sam stvarno naporno trenirao. Dobio sam dosta dobrih poruka, a ne možeš sve komentare izbjeći. To je tako. Bio sam malo u krizi tjedan dana, ali idemo dalje. Što je, tu je. To je boks. Došao sam k sebi nakon ovog poraza, u svakom slučaju", govori nam Marko Milun.

Marko nam je otkrio što je mislio za vrijeme meča nakon dva nokdauna kojeg je ostvario...

"Mislio sam nakon toga da je on 'mrtav'. Moj najveći problem je što sam to uopće i pomislio. On je jedva stajao na nogama, ne znam ni kako je bacio kroše. Kad je bacio taj desni kroše, ja sam se izmaknuo, a on je bacio i taj lijevi. I pogodio me. Mi smo vjerovali u to prije meča, u našu taktiku, u svlačionici smo mi to vježbali, ali eto, pogodio me, niti sam ne znam kako. Nakon drugog nokdauna kojeg sam ostvario, vidio sam mu u očima da nije dobar, da uopće ne stoji dobro na nogama. Mene je jedna serija dijelila od pobjede, mislio sam da je meč gotov, da ga imam, ali čovjek me pogodio. Nikad nije gotovo, to je poanta svega. Nikad nije kraj meča dok sudac ne označi kraj. Platio sam skupo lekciju. Ovakvo što sigurno se više neće dogoditi, ali sad je gotovo, što da kažem. Trebao sam ići na Argentinca kojeg bi završio u tri runde, 3-0 bi završio taj meč sigurno."

Lekcija je naučena...

"Idemo dalje. Ovo je bio idealan početak profi karijere, ali izgubio sam filmski. Vidjet ćemo... Sad opet radi i šuti. Samo treniranje, trening, nema druge."

Što je Marku rekao Leonard Pijetraj, njegov trener?

"Što će reći, ništa. Ja sam kriv, iako je Leo preuzeo dio krivice na sebe. On je takav. Najgore što sam 4 mjeseca mukotrpno radio, trenirao, napravio sam 300 rundi sparinga. Za prvi profesionalni meč kojeg sam dobio 150 i sad za ovaj 150. Sparirao sam, mučio se kao pas i onda mi se to dogodi. Toliko sam se odricao, toliko smo toga prošli, treninzi i onda izgubiš na ovako glup način. Uz dužno poštovanje prema Piotru Laczu, on nije moja klasa. Ali, mogu sad govoriti što hoću, ispada da sam ja sad loš."

To je boks, preokreti su mogući...

"Istina, to je boks, samo ljudi komentiraju svašta. Iako, ne čitam društvene mreže, ne čitam portale, vidio sam neke komentare na svom profilu. Vidio sam par nekih komentara, ali sanirao sam to heheh", šali se Marko Milun.

Što slijedi za Miluna nakon odmora?

"Nakon što malo resetiram glavu, vidjet ćemo što ćemo. Boksat ću amaterski sigurno, ali meni je profesionalni boks san i ono što me zanima. Od kad sam krenuo s boksom, samo sam gledao profesionalni boks. Vidjet ćemo. Boksat ću oboje. Neću odustati zbog ovog poraza od profi boksa. Odustajanje nije opcija. Da se mene pita, jedino bi i profesionalnu karijeru gradio, ali mene se ne pita 100%. Boksat ću jedno i drugo. Idemo dalje, nikad poraz, uvijek lekcija", zaključio je Marko Milun.

