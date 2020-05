Trebao je biti njihov zalog za budućnost, ali nesretna ozljeda ga je zaustavila u najgorem mogućem trenutku

Talijanski velikan Juventus navodno je otpisao 11 svojih zvijezda i namjerava ih se riješiti u idućem prijelaznom roku. Iza ove tvrdnje stoji Tuttosport, inače dobro upućen list kada je u pitanju ovaj klub.

Nažalost, među otpisanim se nalazi i hrvatski nogometaš Marko Pjaca. On je u Torino stigao nakon izvrsnih nastupa na Euru 2016. No, ozljede su ga zaustavile na putu da postane jedan o ključnih igrača u klubu. Posljednje tri godina proveo je an posudbama u Schalkeu, Fiorentini i sada u Anderlechtu, gdje bi mogao na koncu i ostati.

#Juve, 11 giocatori sul mercato: #Paratici ha una squadra da utilizzare per fare cassa https://t.co/B7Z1asfPlT — Tuttosport (@tuttosport) May 27, 2020

Osim Pjace na neslavnom popisu su još Miralem Pjanić, Mattia Perin, Daniele Rugani, Luca Pellegrini, Mattia De Sciglio, Cristian Romero, Adrien Rabiot, Gonzalo Higuain, Rolando Mandragora i Stephy Mavididi.