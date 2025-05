Talijani ponovo golicaju maštu Splićana: Hajduk pregovara s legendarnim napadačem

Edin Džeko dobio je ponudu Hajduka! Talijanski novinar Orazio Accomando donosi ekskluzivu. Naime, talijanski novinar tvrdi kako Džeko napušta Fenerbahče te ima ponude dva kluba.

U pitanju su Hajduk Split te talijanski prvoligaš kojeg vodi Cesc Fabregas, Como. Como je završio na desetom mjestu u talijanskoj Serie A, a glavni napadači bili su Patrick Cutrone koji je zabio sedam golova u Serie A te Grk Anastasios Douvikas. O Džeki i Hajduku već se pisalo i zimus, ali teško je za očekivati da će Hajduk moći pokriti Džekinu plaću, a bosanskohercegovački napadač još je u poziciji da igra u jakoj ligi i dobro zarađuje.

Ove sezone je u 35 ligaških nastupa postigao 14 golova uz četiri asistencije. U Europskoj ligi je igrao 12 utakmica te mu je učinak bio tri gola i tri asistencije.

