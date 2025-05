Vraćaju se Dinamo i Hajduk 2, poznato je u kojoj ligi će igrati i koliko moraju platiti

Druge momčadi Dinama i Hajduka od sljedeće sezone igrat će 1.NL, drugi rang hrvatskog nogometa, prenosi Index.

Druge momčadi služit će isključivo za razvoj igrača te neće moći ispasti iz lige niti ući u ligu više. Također, za sudjelovanje će morati platiti kotizaciju, a iznos će biti od 250 do 350 tisuća eura, a sve to mora još odobriti Ministarstvo turizma i sporta. Sljedeći tjedan trebao bi biti ključan sastanak na kojem će se to odlučiti.

Drugi rang tako se proširuje s 12 na 16 ekipa. Sve druge ekipe HNL-a će također moći poslati svoje druge ekipe u 1.NL ako to budu htjele uz plaćanje spomenute kotizacije.

