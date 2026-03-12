FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPEKTAKL U ŠANGAJU /

Trening uoči Velike nagrade Kine

Trening uoči Velike nagrade Kine
×
Foto: XPB Images, XPB Images Ltd/Alamy/Profimedia

Slobodni trening počinje u 4.30, a kvalifikacije za sprint utrku u 8.30

12.3.2026.
23:14
Sportski.net
XPB Images, XPB Images Ltd/Alamy/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon uzbudljivog otvaranja sezone u Australiji, karavana Formule 1 seli se na stazu Shanghai International Circuit. Pred nama je Velika nagrada Kine, druga utrka u kalendaru za 2026. godinu, koja donosi i prvi od šest sprint formata ove sezone. 

Zbog sprint formata, momčadi će imati samo jedan slobodni trening za pripremu bolida, što jamči dodatnu neizvjesnost. Akcija za gledatelje u Hrvatskoj kreće u ranim jutarnjim satima u petak, 13. ožujka. Jedini slobodni trening na rasporedu je u 04.30 s prijenosom na RTL 2 i Voyo, dok u 08.30 slijede kvalifikacije za sprint utrku čiji je prijenos također na RTL 2 i Voyo.

Formulu 1 2026., 2027. i 2028. gledajte na RTL-u i Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon Australije, Formula 1 stigla u Kinu​

 

F1 VijestiVelika Nagrada KineTrening
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx