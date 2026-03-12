Trening uoči Velike nagrade Kine

Nakon uzbudljivog otvaranja sezone u Australiji, karavana Formule 1 seli se na stazu Shanghai International Circuit. Pred nama je Velika nagrada Kine, druga utrka u kalendaru za 2026. godinu, koja donosi i prvi od šest sprint formata ove sezone.

Zbog sprint formata, momčadi će imati samo jedan slobodni trening za pripremu bolida, što jamči dodatnu neizvjesnost. Akcija za gledatelje u Hrvatskoj kreće u ranim jutarnjim satima u petak, 13. ožujka. Jedini slobodni trening na rasporedu je u 04.30 s prijenosom na RTL 2 i Voyo, dok u 08.30 slijede kvalifikacije za sprint utrku čiji je prijenos također na RTL 2 i Voyo.

Formulu 1 2026., 2027. i 2028. gledajte na RTL-u i Voyo.

