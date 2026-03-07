Mercedes optužuju za namjerno sakrivanje brzine: Evo kako je na to reagirao Toto Wolff

Dominacija Mercedesa nakon prvih kvalifikacija u novoj sezoni Formule 1. Šef Mercedesa Toto Wolff oečkivano nije mogao sakriti oduševljenje takvim ishodom.

"Presretan sam što smo se riješili ground effect bolida i što konačno radimo ono što najbolje znamo", rekao je Wolff čiji su vozači pomeli konkurenciju ostavivši najbližeg pratitelja Isacka Hadjara na sedam desetinki zaostatka.

"George je, kao osoba i vozač, još sazreo i stekao samopouzdanja u vožnji bolida. Mislim da trenutno uživa. Ovi bolidi jesu izgubili 'downforcea', ali kad gledate mehanički i aerodinamički bolid je išao kao po tračnicama, barem danas. A kad vozač ima toliko povjerenja u bolid, onda ta kombinacija vozač-bolid izvuče maksimum. Danas je taj rezultat bio u osvajanju pole positiona."

Zbog odličnog tempa opet su se pojavile priče o namjernom sakrivanju brzine na testiranjima i sve do glavnih sesija u trkaćem vikendu.

'Prilično smo iznenađeni'

"Vi ne možete sakrivati brzinu. Mi bar nismo, jer nismo znali gdje se uistinu nalazimo, nikad ne možete znati koliko je bolid uistinu brz. Prilično smo iznenađeni s prednosti, i ne žalim se."

Mercedes je okupirao prednji startni red i ima veliku šansu za pobjedu u utrci, ali pravo je čudo kako je Kimi Antonelli osvojio drugo mjesto u kvalifikacijama. Ne zbog samog bolida, nego zbog situacije u kojoj se našao nakon izlijetanja na trećem treningu kad je potpuno demolirao bolid. Momčad je u jako malo vremena uspjela sastaviti bolid.

"Izgledao je kao da ga sastavljamo od lego kockica, dva sata prije kvalifikacija. Mislio sam da ga nećemo uspjeti sastaviti. Pravo je čudo što je bolid ne samo sastavljen, nego što je i Kimi sastavio odličan krug."

