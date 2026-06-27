Sjajne sprint utrke u F2 i F3: Sudari krojili sudbinu, a Bennett majstorski sačekao Montoyu

Vrući ljetni dan na stazi Red Bull Ring u Austriji donio je dvije spektakularne sprint utrke u nižim kategorijama Formule 1. Subotnje poslijepodne obilježili su debitantski pobjednici, kaos na stazi i pretjecanja koja su publiku držala na nogama do samog kraja, najavljujući uzbudljiv nastavak trkaćeg vikenda. John Bennett u Formuli 2 i Ernesto Rivera u Formuli 3 upisali su se u povijesne knjige kao novi pobjednici. Sve ste mogli pratiti na platformi VOYO.

Bennettova majstorija za prvu pobjedu u F2

Sprint utrka Formule 2 ponudila je dramu dostojnu najvećih filmskih ostvarenja. Iako je Noel León u petak osigurao svoju prvu pole poziciju, obrnuti startni poredak na čelo je gurnuo Sebastiána Montoyu iz Prema Racinga, dok je uz njega startao John Bennett iz momčadi Trident. Upravo je Bennett bolje iskoristio start i već u prvom zavoju preuzeo vodstvo.

Međutim, mir nije dugo trajao. U trećem je zavoju došlo do masovnog sudara koji je inicirao Joshua Dürksen kontaktom s Nikolom Tsolovim. U lančanoj reakciji iz utrke su odmah ispali Tasanapol Inthraphuvasak i Emmerson Fittipaldi, dok su Oliver Goethe i Dino Beganovic pretrpjeli oštećenja. Na stazu je izašao sigurnosni automobil, no već krajem prvog kruga utrkivanje je nastavljeno.

Nakon ponovnog starta, Montoya se brzo pribrao i počeo vršiti pritisak na vodećeg Bennetta. U osmom krugu, kolumbijski vozač je iskoristio DRS i hrabrim manevrom s unutarnje strane četvrtog zavoja preuzeo vodstvo. Činilo se kako Montoya kontrolira utrku, gradeći prednost dok su se vozači iza njega borili za pozicije, a Alexander Dunne impresivno probijao poretkom. Utrka je nakratko neutralizirana virtualnim sigurnosnim automobilom nakon što je Colton Herta izletio sa staze, no to nije poremetilo ritam vodećih.

Epska završnica u posljednjem krugu

Kako se utrka bližila kraju, Bennett je počeo smanjivati zaostatak za Montoyom, strpljivo čuvajući gume za finalni napad. U posljednji, dvadeset osmi krug, ušao je s manje od sekunde zaostatka, unutar DRS zone. Montoya je pod pritiskom pogriješio na izlasku iz prvog zavoja, što je Bennettu dalo priliku. U četvrtom zavoju, vozač Tridenta izveo je savršen potez, takozvani "switchback", prestigavši Montoyu s vanjske strane na izlasku iz zavoja. Bio je to ključni trenutak koji mu je osigurao prvu pobjedu u karijeri u Formuli 2. Montoya se morao zadovoljiti drugim mjestom, dok je treći završio Rafael Villagomez. Bodove su još osvojili Dunne, Minì, Câmara, Bilinski i Maini.

Rivera dominantan u uzbudljivoj F3 utrci

Ništa manje uzbudljivo nije bilo ni u sprint utrci Formule 3. Ernesto Rivera iz Campos Racinga također je stigao do svoje prve pobjede, pokazavši iznimnu brzinu i upornost. Startao je s druge pozicije, odmah iza Jamesa Whartona iz Preme, koji je imao pole poziciju zahvaljujući obrnutom poretku. Rivera je od početka vršio pritisak na Whartona i nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, u petnaestom krugu konačno preuzima vodstvo.

Nakon što je izgubio prvu poziciju, Whartonov tempo je počeo padati, što su iskoristili Pedro Clerot i Jin Nakamura, prestigavši ga u posljednjim krugovima i osiguravši drugo, odnosno treće mjesto na postolju. I ovu je utrku obilježio incident u prvom krugu, kada je došlo do kontakta između timskih kolega iz Tridenta, Noaha Strømsteda i Freddieja Slatera, što je rezultiralo izlaskom sigurnosnog automobila. Vodeći u prvenstvu, Ugo Ugochukwu, završio je deseti, ali je svejedno povećao svoju prednost za jedan bod. U nedjeljnu glavnu utrku s prve će pozicije startati Japanac Hiyu Yamakoshi, koji je u petak osvojio svoju prvu pole poziciju.