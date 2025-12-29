Što se zna o Michaelu Schumacheru 12 godina od stravične nesreće?

Prošlo je dvanaest godina od kobnog 29. prosinca 2013., dana koji je zauvijek promijenio život Michaela Schumachera i njegove obitelji. Legenda Formule 1 i sedmerostruki svjetski prvak doživio je tešku skijašku nesreću u francuskim Alpama, a od tada je njegovo zdravstveno stanje obavijeno velom tajne. Obitelj, predvođena suprugom Corinnom, vodi tihu i dostojanstvenu bitku za njegovu privatnost, dok se svijet i dalje pita kako je danas neponovljivi "Crveni barun".

Koban trenutak u Meribelu

Tog sunčanog jutra u francuskom skijalištu Meribel, Schumacher, iskusan skijaš koji je odlično poznavao staze, uživao je na odmoru sa svojim tada 14-godišnjim sinom Mickom. U jednom je trenutku odlučio skrenuti s označene staze kako bi pomogao drugom skijašu koji je pao. Ta je sudbonosna odluka imala tragične posljedice. U području između dviju staza, prekrivenom svježim snijegom, zapeo je za kamen, izgubio kontrolu i nakon desetak metara udario glavom o drugu stijenu.

Iako je nosio kacigu, udarac je bio toliko snažan da je napukla, no upravo mu je ona spasila život. Prvotno pri svijesti, ali nekoherentan, helikopterom je prebačen u obližnju bolnicu. Međutim, stanje mu se tijekom leta drastično pogoršalo, izgubio je svijest te je hitno preusmjeren u specijaliziranu kliniku u Grenobleu.

Borba za život i dugi put kući

Po dolasku u bolnicu, Schumacher je bio u kritičnom stanju. Liječnici su potvrdili teške traumatske ozljede mozga s krvarenjem i oteklinama. Hitno je podvrgnut dvjema složenim operacijama i stavljen u medicinski induciranu komu kako bi se njegov mozak zaštitio od daljnjih oštećenja. Svijet je u šoku pratio vijesti, a ispred bolnice su se okupljali novinari i obožavatelji. U komi je proveo gotovo šest mjeseci.

U lipnju 2014. godine stigla je vijest koja je donijela tračak nade: Michael više nije u komi. Premješten je u bolnicu u švicarskoj Lausannei kako bi započeo dugu fazu rehabilitacije. U rujnu iste godine konačno je prebačen u svoj dom na obali Ženevskog jezera, koji je njegova supruga Corinna preuredila u vrhunsku privatnu kliniku. Ondje, okružen obitelji, o njemu danonoćno brine tim od petnaestak liječnika, medicinskih sestara i terapeuta.

"Drugačiji je, ali je tu"

Informacije o njegovu stanju danas su izuzetno rijetke i dolaze isključivo od najužeg kruga obitelji i prijatelja. Obiteljski odvjetnik Felix Damm objasnio je da nikada nije objavljen konačni zdravstveni izvještaj kako bi se izbjegli stalni medijski upiti i nagađanja o svakoj promjeni. Najdublji uvid u njihovu stvarnost dala je supruga Corinna u dirljivom Netflixovom dokumentarcu "Schumacher" iz 2021. godine. "Michael je tu. Drugačiji, ali je tu. I to nam daje snagu. Zajedno smo, živimo zajedno kod kuće. On prolazi terapije. Činimo sve što možemo da mu bude bolje i da osjeti našu obiteljsku povezanost. Michael je uvijek štitio nas, a sada mi štitimo njega", rekla je.

Njegov bliski prijatelj i bivši šef Ferrarija, Jean Todt, jedan je od rijetkih koji ga redovito posjećuje. "Ne nedostaje mi Michael, viđam ga. Ali on jednostavno nije Michael kakav je bio. Drugačiji je i predivno je vođen od strane svoje supruge i djece koji ga štite. Njegov život je drugačiji i imam privilegiju dijeliti trenutke s njim. Da, istina je, gledam utrke s Michaelom", izjavio je Todt. Prema neslužbenim informacijama koje su se pojavile, Schumacher ne može govoriti, vezan je za krevet, a s obitelji komunicira očima.

Tijekom godina, obitelj se morala boriti i s beskrupuloznim pokušajima narušavanja njihove privatnosti. Od novinara prerušenog u svećenika koji je pokušao ući u njegovu bolničku sobu, preko krađe medicinske dokumentacije, do nedavnog skandala kada je njemački časopis objavio lažni, umjetnom inteligencijom generiran intervju, zbog čega im je sud naložio isplatu odštete od 200.000 eura.

Dvanaest godina kasnije, sjećanje na Michaela Schumachera kao neustrašivog prvaka na stazi i dalje živi. Njegova najveća pobjeda danas se, međutim, odvija daleko od očiju javnosti, u tišini njegova doma, gdje uz bezuvjetnu ljubav i snagu svoje obitelji nastavlja svoju najtežu utrku.

