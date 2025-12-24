Skandal prijeti Formuli 1: Mercedes i Red Bull krivi za sve?

Nova era Formule 1, koja započinje 2026. godine s radikalno novim tehničkim pravilima za pogonske jedinice, već je zasjenjena prvim velikim skandalom. U središtu kontroverze nalaze se dva titana sporta, Mercedes i Red Bull, koji su navodno pronašli "sivu zonu" u pravilniku kako bi stekli značajnu prednost nad rivalima poput Ferrarija, Honde i Audija.

U čemu je problem?

Problem leži u omjeru kompresije motora s unutarnjim izgaranjem. Novi tehnički pravilnik za 2026. godinu, s ciljem izjednačavanja snaga i olakšavanja ulaska novih proizvođača, smanjuje maksimalni dopušteni omjer kompresije s dosadašnjih 18:1 na 16:1. Međutim, konkurenti sumnjaju da su Mercedes i Red Bull Powertrains pronašli način da zaobiđu ovo ograničenje. Prema optužbama, njihovi motori poštuju pravilo od 16:1 tijekom statičkih provjera, ali u uvjetima utrke, kada dosegnu visoke radne temperature, efektivni omjer kompresije raste i vraća se blizu starih vrijednosti od 18:1. Procjenjuje se da bi takva prednost mogla donijeti do 15 konjskih snaga, što se na stazama poput Albert Parka prevodi u čak tri desetinke sekunde po krugu.

Rupa u pravilniku i termalna ekspanzija

Ključ navodnog zaobilaženja pravila krije se u jednoj rečenici tehničkog pravilnika (članak C5.4.3), koja specificira da se mjerenje omjera kompresije mora provoditi "na sobnoj temperaturi". Inženjeri Mercedesa i Red Bulla, kako tvrde suparnici, iskoristili su taj detalj dizajnirajući unutarnje komponente motora od materijala koji se značajno šire pod utjecajem topline. Kada je motor hladan i podvrgnut FIA-inoj inspekciji, sve je unutar granica. No, na stazi, zbog toplinske ekspanzije, geometrija cilindara se suptilno mijenja, što omogućuje viši omjer kompresije, a time i veću snagu i efikasnost. Zanimljivo je da talijanski mediji navode kako je bivši Mercedesov inženjer, koji je prešao u Red Bull Powertrains, sa sobom donio i znanje o ovom konceptu, na kojem Mercedes navodno radi više od godinu dana.

Međunarodna automobilistička federacija (FIA) sada je pred velikim izazovom. Iako su potvrdili da se o problemu raspravlja, nalaze se u procjepu. Pravila jasno kažu da se mjerenje vrši na sobnoj temperaturi, ali istovremeno drugi članak nalaže da bolidi moraju biti u skladu s propisima "u svakom trenutku tijekom natjecanja". S obzirom na to da su motori za 2026. već homologirani, bilo kakva naknadna promjena pravila izazvala bi kaos. FIA očajnički želi izbjeći da nova era započne valom prosvjeda na prvoj utrci u Australiji, no kompromis koji bi zadovoljio sve strane čini se gotovo nemogućim.

