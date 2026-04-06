'mount rushmore' /

Tko su heroji Landa Norrisa u F1? Na popisu samo legende, ali jedan izbor posebno iznenadio

Tko su heroji Landa Norrisa u F1? Na popisu samo legende, ali jedan izbor posebno iznenadio
Foto: images/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Na vrhu njegove liste našla su se dva Britanca – Lewis Hamilton i Jenson Button.

6.4.2026.
18:24
Sportski.net
images/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
Prošlogodišnji pobjednik Formule 1, britanski vozač Lando Norris, nedavno je otkrio tko su mu četiri najdraža vozača u povijesti ovog sporta. Video u kojem je podijelio svoj izbor objavio je McLaren, a Norris je pritom posegnuo za vozačima koji su ga inspirirali tijekom odrastanja i početaka njegove karijere.

Na vrhu njegove liste našla su se dva Britanca – Lewis Hamilton i Jenson Button. “Počinjemo s dvojicom Britanaca, Jenson i Lewis. To su vozači koje sam pratio kao dijete i koji su me inspirirali. Dva McLarenova vozača i moja dva favorita,” rekao je Norris u videu.

Preostala dva mjesta na listi zauzeli su vozači iz iste ere, koje je Norris mogao pratiti i doživjeti tijekom svojih prvih godina u motosportu. Treće mjesto pripalo je Sebastianu Vettelu: “Bio je strastven, stilski prepoznatljiv po svojim kacigama i jednostavno poseban vozač. U vrijeme kada sam ja počinjao s utrkama, Vettel je osvajao naslove s Red Bullom, što sam mogao pratiti i doživjeti.”

Četvrto mjesto zauzeo je Fernando Alonso, s kojim je Norris dijelio prve godine u McLarenu: “Fernando je odlična osobnost, ugodan je čovjek i lako se s njim slažem. Kada spojite dobru osobnost i vrhunskog vozača, dobije se netko poput njega.”

Norrisov izbor pokazuje koliko mu je važna osobna povezanost i iskustvo praćenja karijera vozača. Dva McLarenova vozača, jedan Nijemac i jedan Španjolac – četvorka koju je odabrao britanski šampion odražava njegovu strast prema talentu i inspiraciji koju je crpio kroz vlastitu karijeru.

Formula 1F1 VijestiLando NorrisMclaren
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
