Lando Norris otkrio što su mu poslali bivši prvaci uoči posljednje utrke

Put do naslova u Formula 1 rijetko je pravocrtan, a Lando Norris sada je otvoreno priznao koliko su mu u završnici sezone 2025. značile riječi onih koji su taj put već prošli. Nakon devet godina čekanja i sazrijevanja u McLarenu, Britanac je konačno došao do titule svjetskog prvaka i to uz pomoć neočekivane, ali moćne podrške iz privatnih poruka.

U razgovoru za F1.com, Norris je otkrio kako je uoči odlučujućih utrka razmjenjivao poruke i razgovore s nekim od najvećih imena motosporta. Među njima su bili Lewis Hamilton, Sebastian Vettel i bivši MotoGP prvak Casey Stoner.

„Dobio sam sjajne poruke i vodio odlične razgovore s nevjerojatnim ljudima, svjetskim prvacima u različitim sportovima. Lewis, Seb i drugi. Mnogi ne znaju da razgovaram sa Sebom o raznim stvarima,“ otkrio je Norris.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Posebno mu je u pamćenju ostala poruka Caseyja Stonera, stigla baš u trenutku kada mu je bila najpotrebnija.

„Kad mi je bilo najteže, Casey mi je poslao poruku, ‘misli na ovo, vjeruj u sebe, napravi to i to’ i to mi je stvarno pomoglo,“ dodao je novi svjetski prvak.

Sezona nije završila mirno. Kasni juriš Max Verstappena dodatno je zakomplicirao borbu za naslov, a Norris se u jednom trenutku suočio i s vlastitim pogreškama koje su prijetile urušavanju snova o tituli.

Ipak, hladna glava i besprijekorna strategija McLarena na završnoj utrci u Abu Dhabiju pokazale su se ključnima. Treće mjesto na Yas Marina Circuitu bilo je dovoljno da potvrdi naslov s minimalnom razlikom.

Na kraju su o svemu odlučila samo dva boda.

„Kad osvojiš naslov s dva boda razlike, onda mogu reći da su mi upravo ti trenuci vjere i podrške drugih donijeli ta dva boda. Zato moram zahvaliti svima oko sebe jer dva boda su ponekad sve što ti treba,“ iskreno je zaključio Norris.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska ponovno pocrvenila: Treće isključenje bilo presudno mladom reprezentativcu