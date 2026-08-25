Honda sprema veliki povratak: Vratili ključne ljude iz Red Bulla, a za Alonsa imaju jednu želju

Situacija u Hondi i Aston Martinu iz utrke u utrku izgleda sve bolje. Nakon vrlo teškog početka, tijekom kojega su se pojavile sumnje u brzinu i pouzdanost bolida, momčad je počela pokazivati znakove napretka.

Fernando Alonso sjajnom je vožnjom osvojio deveto mjesto u Zandvoortu i Aston Martinu donio važna dva boda. Uoči Velike nagrade Nizozemske predsjednik Honda Racing Corporationa Koji Watanabe govorio je o razvoju pogonske jedinice i planovima za budućnost.

Alonso je ranije poručio kako ne sumnja da će Honda riješiti postojeće probleme i proizvesti jedan od najboljih motora u Formuli 1. Watanabe dijeli njegovo uvjerenje, ali nije želio odrediti kada bi se to moglo dogoditi.

„Trenutačno pokušavamo skratiti rokove. Znamo što moramo napraviti u razvoju pogonske jedinice, odnosno motora i električnih komponenti. Sada radimo na tome da sve ostvarimo“, rekao je Watanabe za Mundo Deportivo.

Na pitanje koliko će Hondi trebati vremena, odgovorio je kako točan rok nije moguće navesti. Isto je ponovio kada su ga upitali kada bi Honda mogla proizvesti jedan od najboljih motora u prvenstvu.

„ Specifikacija 2 prvi je korak prema poboljšanju situacije. Svake ćemo se godine dodatno približavati, a naš je cilj pobjeđivati“, naglasio je.

Watanabe smatra da je Honda u zaostatku jer je kasno započela razvoj aktualnog projekta. Nadoknađivanje izgubljenog vremena dodatno otežavaju proračunska ograničenja, ali vjeruje da se razlika može smanjiti ubrzavanjem razvoja i korištenjem pravila ADUO-a.

Potvrdio je i da su se projektu vratili pojedini stručnjaci koji su sudjelovali u Hondinoj suradnji s Red Bullom. Nisu se vratili svi članovi tadašnje momčadi, ali Watanabe ističe da su ključni ljudi ponovno uključeni u projekt Formule 1.

Važno pitanje za Aston Martin i Hondu ostaje budućnost Fernanda Alonsa. Iskusni vozač još nije odlučio hoće li nastaviti karijeru 2027. godine, ali Honda nema dvojbi oko toga želi li ga zadržati.

„Naravno da želimo nastaviti surađivati s Alonsom. Mogućnost da se suočimo s ovim izazovom uz vozača koji posjeduje tako iznimnu strast vrlo je važna za Hondu“, rekao je Watanabe.

Iako Aston Martin trenutačno još nije ondje gdje želi biti, cilj momčadi ostaje proboj među vodeće ekipe Formule 1. Watanabe se nada da će dio tog projekta i 2027. godine biti upravo Alonso.

„Da, nadam se da će nastaviti“, zaključio je predsjednik HRC-a.