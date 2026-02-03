FREEMAIL
SLAŽU SE KOCKICE /

Haas ima novog vozača: Prošle je sezone vozio za Alpine

Haas ima novog vozača: Prošle je sezone vozio za Alpine
Foto: Nicolas Economou/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Nova sezona Formule 1 počinje 8. ožujka VN Australije u Melbourneu, a vozači Haasa u predstojećoj sezoni bit će Francuz Esteban Ocon i Britanac Oliver Bearman.

3.2.2026.
13:46
Hina
Nicolas Economou/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Australac Jack ‌Doohan ove će sezone biti rezervni vozač momčadi Haas, objavila je u utorak američka ekipa Formule 1.  

Prošle godine je 23-godišnji Doohan nastupio u šest utrka Formule 1 za momčad Alpine u kojima nije osvojio niti jedan bod, te ga je zamijenio Argentinac Franco Colapinto. Australac je do kraja sezone u ekipi Alpine imao ulogu rezervnog vozača.

"Momčad Haas je idealno mjesto za nastavak moje karijere u Formuli 1", izjavio je Jack ‌Doohan. Njegov otac Mick Doohan je u 90-tima bio peterostruki svjetski motociklistički prvak u elitnoj klasi do 500 ccm.

Uz Jacka ‌Doohana, ulogu rezervnog vozača u ekipi Haas imat će i Japanac Ryo Hirakawa

Nova sezona Formule 1 počinje 8. ožujka VN Australije u Melbourneu, a vozači Haasa u predstojećoj sezoni bit će Francuz Esteban Ocon i Britanac Oliver Bearman.

Haas
