Prvaci otkrili oružje za obranu titule: Spremni su za napad, ali na jedno se treba naviknuti

Prošlogodišnji osvajači dvostruke titule McLaren (kao momčad osvojili su konstruktorsku titulu i pojedinačno sa slavljem Landa Norrisa), u ponedjeljak su predstavili MCL40, s ambicijom da zadrži oba naslova osvojenim u 2025. godini u eri novih pravila Formule 1.

Vozači Lando Norris i Oscar Piastri već su testirali MCL40 na španjolskom testiranju krajem prošlog mjeseca, tada u privremenoj sivo-crnoj livreji. Sada, pred prve službene testove u Bahreinu, Woking je predstavio konačnu verziju za nadolazeću sezonu, koja i dalje dominira prepoznatljivom papaya narančastom bojom u kombinaciji s crnom, nastavljajući tradiciju svojih prethodnika s titulama.

Velika novost za ovu sezonu je partnerstvo s Mastercardom, koji je nadogradio suradnju i postao naslovni sponzor McLarena – prvi takav ugovor još od vremena Vodafona prije više od deset godina. Dugoročni sporazum navodno timu donosi oko 100 milijuna dolara godišnje, što dodatno osnažuje ambicije britanskog tima.

Podsjetimo, prošle godine Lando Norris je osvojio svoju prvu vozačku titulu u Abu Dhabiju, nadmašivši Maxa Verstappena za dva boda, dok je Piastri sezonu završio na trećem mjestu nakon što je vodio veći dio prvenstva. McLaren je već u rujnu osigurao drugi uzastopni konstruktorski naslov, potvrdivši dominaciju u Formuli 1.

Najveća promjena na bolidu vidljiva je kod broja 1, koji će po prvi puta nositi Lando Norris, prošlogodišnji osvajač vozačke titule.

