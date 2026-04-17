Žestoke prozivke između Barbira i Ilića! Pogledajte što si pišu u najavi mogućeg velikog obračuna

Nakon što smo zaključili veliku priredbu FNC 29 u Ljubljani, već je počelo pripremanje za sljedeće spektakle.

Aleksandru Iliću je bio istekao ugovor s FNC-om, a iako se isprva činilo kako je srpski borac blizu razlaza s vodećom promocijom, sve se ipak riješilo te se potpisao novi ugovor.

Utaban je tako put prema ugovaranju meča između Ilića i FNC-ovog prvaka u srednjoj kategoriji, Đanija Barbira, a koji bi se, prema svemu sudeći, trebao dogoditi 30. svibnja na FNC 31 priredbi u Beogradu. Službene potvrde tog okršaja još uvijek nema, no dvojica starih rivala intenzivno su prionula međusobnim prozivanja.

"Jesi dobro, Cviliću?! Danima dramiš bez da si spomenuo Šlemenka, što ti je? Imaš nešto više od šest tjedana da smisliš nove izgovore, budi kreativan. Naravno, ako se uopće pojaviš, čovječe od riječi", poručio je Barbir Iliću putem svog Instagrama, a uslijedio je i odgovor s druge strane:

"Čovjek za više od deset godina borenja napravio osam mečeva, titulu branio 2023. godine. Nisam ja otkazivao mečeve, već ti. Nisam ja lagao publiku da imamo meču KSW-u, već ti. Polako ti bježi san o UFC-u, Nino Barbie."

Ilić je nastavio u istom tonu pa je danas na svom Instagram "storyju" objavio snimku Barbirovog prošlogodišnjeg poraza u Dana White‘s Contender Seriesu od Mantasa Kondratavičiusa, kao što je objavio i prepisku svog razgovora s Đanijem.

"Desi Ilke, kako je kod čike Boba na jahti", napisao je Barbir Iliću, a ovaj mu odgovorio:

"Haha vjeruj mi top, kad bi mi vidio ugovor sve bi ti bilo jasno. Mali savjet, ne možeš doći u trenirci na presicu i poslije očekivati čika Boba i PPV share. I desi se piše odvojeni, de si Ilke".

"Znači, Ilke bi bio prijatelj", nastavlja FNC-ov "middleweight prvak, a Ilić mu ponovno odgovara: "Ti možeš samo raditi za mene kao i na prošlom cardu".

"Ajde, papčino, nemoj izbjeći ovaj put", zaoštrava Đani, na što "Joker" uzvraća: "A koji sam to put izbjegao? Jel sam sebi pišeš Q&A moronu."

"Zašto mijaučeš, Ilke?", glasi sljedeća Barbirova poruka, a odgovor je s druge strane: "Počeo si i prepisivati, originalno nema što".

"Daj debilu uhvati se treninga, o čemu ti pričaš", presjekao je borac iz Ploča, a Ilić ponovno odgovara: "A ti mi reci, UFC šampionu hahaha".

"Za tebe sam champ", posljednja je Barbriova poruka koja se vidi.

Nema sumnje, očekuje nas veliki obračun.

