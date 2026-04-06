Srušio hrvatsku zvijezdu pa dobio napad na titulu: Njegov uspon sada dobiva novi nastavak

Njemački borac Eduard Kexel ime je koje je odjeknulo regionalnom MMA scenom nakon što je u svom debiju za Fight Nation Championship (FNC) dominantno svladao domaću legendu Filipa "Nitra" Pejića. Tehnički potkovan, svestran i s impresivnom amaterskom karijerom iza sebe, Kexel se velikim koracima probija prema vrhu europske scene, a sljedeća postaja na tom putu je borba za titulu prvaka protiv Ivana Sičaje u Ljubljani.

Mnogi su ga zapazili tek nakon pobjede u Münchenu, no Kexelov put do borbe za pojas bio je dug i ispunjen uspjesima, ali i teškim ispitima u nekim od najjačih europskih promocija.

Od amaterskog prvaka Europe do profesionalnih visina

Eduard Kexel rođen je 5. studenog 1997. godine u Njemačkoj, a temelje za uspješnu karijeru izgradio je kao amater. Prije nego što je zakoračio u profesionalne vode, ostvario je zapažene rezultate pod okriljem Međunarodne MMA federacije (IMMAF), gdje je 2018. godine osvojio zlatnu medalju na Europskom juniorskom prvenstvu. Iste godine potvrdio je svoj talent i srebrom na Svjetskom prvenstvu, čime je najavio da se radi o borcu najvišeg kalibra.

Profesionalni debi odradio je 5. listopada 2019. godine na priredbi Fair FC 9, gdje je sudačkom odlukom svladao Derona Boatenga. Od samih početaka pokazivao je svestranost, podjednako se dobro snalazeći u borbi na nogama i u parteru, što je postalo njegov zaštitni znak. S visinom od 175 centimetara, prirodno se natječe u perolakoj (do 66 kg) i lakoj kategoriji (do 70 kg), a svoju tehniku brusi u dvorani Fightlounge u Njemačkoj.

Put kroz KSW i impresivan debi u FNC-u

Prije dolaska u FNC, Kexel je skupljao iskustvo u jakim europskim organizacijama poput poljskog KSW-a i Oktagon MMA. Iako je u KSW-u upisao poraze od boraca poput Josefa Stummera i Aliounea Nahayea, ti su ga mečevi očvrsnuli i pripremili za izazove koji su slijedili.

Njegov dolazak u regionalnu promociju u veljači 2026. godine bio je spektakularan. U Münchenu je ušao u kavez s iskusnim hrvatskim nokauterom Filipom Pejićem i iznenadio sve prisutne. Od prve sekunde nametnuo je svoj ritam te je dominantnom predstavom završio borbu tehničkim nokautom već u prvoj rundi. Ta pobjeda ne samo da mu je donijela status zvijezde u usponu, već ga je trenutačno lansirala na poziciju prvog izazivača za naslov prvaka.

Napad na titulu u Ljubljani: Kexel protiv Sičaje

Najveći ispit u dosadašnjoj karijeri Eduarda Kexela slijedi 11. travnja 2026. godine u Areni Stožice u Ljubljani. Na priredbi FNC 29, u sunaslovnoj borbi večeri, suprotstavit će mu se prvak perolake kategorije, Hrvat Ivan Sičaja.

Ulog je ogroman - pojas prvaka koji Sičaja brani nakon što ga je osvojio u borbi protiv Pawela Polytile. Međutim, ovaj meč nosi i dodatnu težinu. Kexel je u svom posljednjem nastupu deklasirao Sičajinog timskog kolegu Filipa Pejića, zbog čega ovaj dvoboj za mnoge ima i prizvuk osvete. S profesionalnim omjerom od 12 pobjeda i tri poraza, Kexel u Ljubljanu stiže kao jedan od 75 najbolje rangiranih boraca Europe u svojoj kategoriji.

Borba protiv Sičaje pokazat će je li Eduard Kexel zaista materijal za prvaka i može li nakon šokantnog debija nastaviti svoj pobjednički niz. Pobjeda bi ga etablirala kao kralja FNC-ove perolake divizije, dok Sičaja ima priliku obraniti pojas i osvetiti poraz svog kolege. Bez sumnje, publiku u Stožicama očekuje pravi rat u kavezu.

