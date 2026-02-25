FREEMAIL
BRUTALNO /

Marko Bojković zaprijetio: 'Vraćanje na staro, samo je jedan cilj...'

Marko Bojković zaprijetio: 'Vraćanje na staro, samo je jedan cilj...'
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Bojković poslao žetoku poruku uoči meča na FNC 28

25.2.2026.
9:02
M.G.
Josip Mikacic/PIXSELL
Marko Bojković oglasio se uoči meča na FNC 28 priredbi u Slavonskom Brodu, koja se održava oVe sbote (28. veljače) i koju možete gledati ekskluzivno na Voyo.

Bojkovićeva borba s Ivanom Vulčinom predvodit će event, a uoči borbe Marko se oglasnio na društvenim mežama i svom protiviku poslao brutanu poruku.

"Subota, vraćanje na staro. Samo jedan cilj - ubiti protivnika", napisao je Bojković.

'Skull crusher' Bojković u ovaj meč ulazi nakon dva uzastopna poraza i protiv opasnog Ukrajinca Vulčina želi se izvući iz teške situacije i vratiti na pobjedničke staze.

Fnc 28Slavonski BrodMarko Bojković
