Marko Bojković zaprijetio: 'Vraćanje na staro, samo je jedan cilj...'

Marko Bojković oglasio se uoči meča na FNC 28 priredbi u Slavonskom Brodu, koja se održava oVe sbote (28. veljače) i koju možete gledati ekskluzivno na Voyo.

Bojkovićeva borba s Ivanom Vulčinom predvodit će event, a uoči borbe Marko se oglasnio na društvenim mežama i svom protiviku poslao brutanu poruku.

Marko Bojković se oglasio pred Slavonski Brod! pic.twitter.com/N0KsQzb9lg — FantomBeograda (@FantomBeograda) February 25, 2026

"Subota, vraćanje na staro. Samo jedan cilj - ubiti protivnika", napisao je Bojković.

'Skull crusher' Bojković u ovaj meč ulazi nakon dva uzastopna poraza i protiv opasnog Ukrajinca Vulčina želi se izvući iz teške situacije i vratiti na pobjedničke staze.

