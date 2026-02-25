BRUTALNO /
Marko Bojković zaprijetio: 'Vraćanje na staro, samo je jedan cilj...'
Bojković poslao žetoku poruku uoči meča na FNC 28
25.2.2026.
9:02
Josip Mikacic/PIXSELL
Marko Bojković oglasio se uoči meča na FNC 28 priredbi u Slavonskom Brodu, koja se održava oVe sbote (28. veljače) i koju možete gledati ekskluzivno na Voyo.
Bojkovićeva borba s Ivanom Vulčinom predvodit će event, a uoči borbe Marko se oglasnio na društvenim mežama i svom protiviku poslao brutanu poruku.
"Subota, vraćanje na staro. Samo jedan cilj - ubiti protivnika", napisao je Bojković.
'Skull crusher' Bojković u ovaj meč ulazi nakon dva uzastopna poraza i protiv opasnog Ukrajinca Vulčina želi se izvući iz teške situacije i vratiti na pobjedničke staze.
POGLEDAJTE VIDEO: Sopić odlazi iz Osijeka: Dobro poznato ime ekspresno preuzima vruću klupu HNL-a
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
INSTAGRAM HIT /
Leopard palačinke: Slasni i pomalo divlji recept koji morate probati
DIVNO /
Glumica Lidija Kordić priznala koliko joj znači uloga u 'Divljim pčelama': 'Zori sam vrlo svjesno ponudila sve svoje'
TEŠKA DIJAGNOZA /
Christina Applegate danas je skoro prikovana za krevet: Ovo je jedina aktivnost u kojoj uživa
NIKAD DOSADNA /
Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
GOSPODIN SAVRŠENI /
Petar preotima jednu od Karlovih favoritkinja? 'Mislim da su dobre prognoze pred nama'
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
INSTAGRAM HIT /
Leopard palačinke: Slasni i pomalo divlji recept koji morate probati
DIVNO /
Glumica Lidija Kordić priznala koliko joj znači uloga u 'Divljim pčelama': 'Zori sam vrlo svjesno ponudila sve svoje'
TEŠKA DIJAGNOZA /
Christina Applegate danas je skoro prikovana za krevet: Ovo je jedina aktivnost u kojoj uživa
NIKAD DOSADNA /
Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
GOSPODIN SAVRŠENI /
Petar preotima jednu od Karlovih favoritkinja? 'Mislim da su dobre prognoze pred nama'
Još iz rubrike