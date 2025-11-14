FNC piše povijest: Domaći heroj dobio najvećeg protivnika do sada

FNC ulazi u najintenzivniji period sezone. Nakon rujanskog spektakla u Zagrebu, organizacija se seli u Celje, gdje nas 15. studenoga očekuje FNC Vikings, turnir posvećen mladim i nadolazećim borcima. Novonastali događaj će te moći pratiti uživo na platformi VOYO, dok će tekstualni tijek borbi biti dostupan na portalu Net.hr.

Koncept FNC Vikings turnira ostaje isti jer pružiti neafirmiranim talentima ozbiljnu pozornicu, te ih kroz program približiti skautima FNC-a. Radi se o nastavku strategije koju je organizacija započela integracijom slovenske VFN organizacije u projekt FNC Knockout, čime je još jednom potvrđeno da FNC sustavno gradi bazu boraca „od temelja“.

Samo dva tjedna nakon Celja slijedi FNC 25 u Varaždinu, 29. studenoga, gdje će borci iz cijelog svijeta ponovno ispuniti dvoranu, a prijenos će ekskluzivno biti dostupan na VOYO-u od 18:30, gdje će također tekstualni tijek borbi biti dostupan na portalu Net.hr

Uoči kraja godine stigla je i dugo očekivana potvrda za FNC 26, koji će se 20. prosinca održati u dvorani Morača u Podgorici. Domaća zvijezda Miloš Janičić predvodit će program u glavnoj borbi protiv brazilskog veterana Alexa Oliveire, nekadašnjeg UFC borca poznatijeg pod nadimkom „Cowboy“.

U pitanju je „catchweight“ obračun do 73 kilograma koji već sada izaziva ogroman interes. Riječ je o sudaru dviju generacija i dvaju svjetova: regionalnog MMA simbola u usponu i borca koji iza sebe ima više od dva desetljeća profesionalnog iskustva.

Dolazeći iz Podgorice, Crna Gora, Miloš Janičić ima 18 profesionalnih pobjeda i svih 18 završnicama. Nakon što je dosegnuo zvjezdani status pobjedom protiv Marka Bojkovića, upisao je još dvije pobjede u Dirty Boxingu i sada se vraća u FNC kavez za meč koji nosi stvarnu težinu.

Brazilac Alex Oliveira započeo je profesionalnu karijeru 2011. godine, a samo četiri godine kasnije ušao je u UFC. Ondje je odradio 22 borbe, krećući se kroz veltersku kategoriju i dijeleći kavez s imenima poput Donalda Cerronea, Mikea Perryja, Gilberta Burnsa, Gunnara Nelsona, Shavkata Rahmonova i Kevina Hollanda.

S druge strane, dolazak Alexa Oliveire predstavlja ozbiljan iskorak u kvaliteti protivnika koji ulaze u FNC kavez. Njegovo dugogodišnje iskustvo u UFC-u, gdje je odradio dvadeset i dvije borbe protiv vrlo kvalitetnih suparnika, jasno pokazuje da se radi o borcu koji donosi širok spektar tehničkog znanja i natjecateljskog iskustva na najvišoj razini.

Dolazak Oliveire jedan je od najvećih poteza FNC-a u 2025. godini. UFC-ovo iskustvo i reputacija „Cowboya“ značajno podižu težinu ovog eventa, a Janičić se po prvi put nalazi pred protivnikom takvog kalibra. Za Podgoricu i za cijelu regiju, ovo je dvoboj koji ima sve elemente borilačkog spektakla.

