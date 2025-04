Cijela regija iščekuje FNC spektakl iz Ljubljane koji možete pratiti samo na Voyo

Arena Stožice u Ljubljani iduća je postaja FNC boraca koji će 12. travnja od 19 sati gledateljima u dvorani te Voyo pretplatnicama pružiti još jedan nezaboravni borilački spektakl. FNC, nezaustavljiva, najbolja MMA promocija u jugoistočnoj Europi, u Ljubljanu dovodi borce koji jamče predstave za pamćenje još dugo nakon što se svjetla pozornice u Stožicama ugase.

Spektakularni FNC 22 event 12. travnja iz Arene Stožice gledajte na platformi VOYO

U glavnoj borbi večeri Slovenac Miran 'Slo Rocky' Fabjan (39, 6-3) na svoj 40. rođendan dočekuje u kavezu u Stožicama poljskog borca Michala 'Masakra' Kitu (44, 22-15-1). Bit će to susret teške kategorije do 120 kg. Kita obećava nokaut, no Fabjan sigurno ne želi podbaciti na rođendan. U sunaslovnoj borbi, susretu lake kategorije do 70 kg, gledatelji će moći uživati u borbi za titulu. Argetinski Hrvat Francisco 'Croata' Barrio (35, 14-4) branit će pojas protiv našeg Antuna 'Killera' Račića (34, 28-12-1).

Vraća se Delija

Regionalnu MMA scenu nedavno je protresla vijest kako je novi borac FNC-a postao najbolji hrvatski borac u teškoj kategoriji - Ante Delija (34, 24-6). U debitantskom nastupu, ‘Hodajuću nevolju’ očekuje okršaj s Yorganom De Castrom (37, 12-6), koji iza sebe ima borbe u PFL-u i UFC-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Još dva Hrvata nastupit će na toj velikoj MMA večeri. Tiriel Luka Abramović (23, 1-0) u poluteškoj kategoriji do 93 kg stat će u kavez protiv poljskog borca Wojciecha Kacprzyka (1-1), dok Tomislava 'Gegana' Sičaju (26, 5-0) čeka ciparski borac Simeon Karslidis (7-1) u velter kategoriji do 77 kg.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U ostalim borbama večeri izdvajamo susret najboljeg slovenskog poluteškaša Jakobaa Nedoha (28, 8-3), koji će stati u kavez protiv bivšeg UFC borca Toma Breesea (33, 19-6), dok će se legenda regionalne MMA scene Bojan 'Želva' Kosednar (41, 0-1) bez rukavica ogledati protiv portugalskog borca Rafaela Hudsona (34, 0-2).

Na platformi Voyo 12. travnja čeka vas novo, veliko izdanje FNC-a iz Ljubljane!

POGLEDAJTE VIDEO: Trese se regija, očekuje nas FNC event kakav još nismo vidjeli

Tekst se nastavlja ispod oglasa