Odbrojavamo do FNC 22 priredbe u Ljubljani. Bit će to najveći MMA event koji se ikad održao u Sloveniji. FNC 22 moći ćete ekskluzivno gledati u subotu od 19.00 na platformi VOYO. Moći ćete tako gledati uistinu velike okršaje, a u naslovnoj borbi naći će se Miran "Slo Rocky" Fabjan i Michal Kita. Osim njih, u ring će brojna velika imena iz najjače MMA promocije jugoistočne Europe. Tako ćemo vidjeti povratak Ante Delije na domaću scenu kojeg čeka meč s Yorganom De Castrom, a za pojas u lakoj kategoriji, borit će se Francisco Albano Barrio i Antun Račić.

Spektakularni FNC 22 event 12. travnja iz Arene Stožice gledajte na platformi VOYO

Zelg Galešić, slavno MMA ime iz pulskog Trojan gyma, najavio je za Net.hr FNC 22 event.

"FNC 22 u Areni Stožice će biti jedan neviđeni spektakl. Arena će biti prepuna, vjerni navijači, fan baza iz cijele regije doputovat će u slovensku prijestolnicu. Slo Rocky će imati svoje vjerne navijače i mislim da će atmosfera biti ravna jednom talijanskom nogometnom derbiju", kazao je u uvodu Zelg Galešić.

Miran Fabjan iz Trojan gyma bori se s Michalom Kitom i slavi 40. rođendan. To će biti glavni meč večeri.

"Da, bit će to rođendanski nastup i nadam se da će sebi pokloniti za rođendan pobjedu, ne da se nadam nego vjerujem u to. Miran Fabjan je jako iskren momak i ta njegova iskrenost i dinamika pristupu borbe, kako on ne skriva taktiku, kako sve nagovjesti što će napraviti, donijelo mu je nevjerojatnu popularnost, u svijetu slobodne borbe na ovim prostorima još neviđenu. Usudio bih se reći da je Miran Fabjan sportska zvijezda regije, a s tim je povukao cijeli FNC roster i sve borce za sobom. Svi borci trebali bi mu biti zahvalni na popularnosti koju je on dignuo i naravno da takav čovjek, dokle god je aktivan, dokle god isporučuje takve mečeve može biti samo glavni meč bilo kakvog eventa kojeg FNC organizira".

Antu Deliju čeka bivši UFC borac Yorgan De Castro u debiju u FNC promociji...

"Ne bih htio da se ljudi sjećaju Castra kako ga je pobijedio Miran, to je bio jedan sklop njegovog fokusa i držanja taktike. Castro je puno opasnija zvijer nego što ljudi misle. Sama činjenica da je uspavao dva suparnika odmah nakon Miranovog poraza, tako da s njim treba oprezno. Čovjek ima dinamit u rukama i sposoban je othrvati svakakve napade. Vjerujem da će Delija to pobijediti, ali ne bi volio da si umetne u glavu da to mora biti brzi finiš kao što je to napravio Miran, nego da staloženo i postepeno raste tijekom borbe".

Zahuhtalo se na relaciji Fabjan - Delija. Mogli bi njihov meč gledati na FNC-ovom eventu u Areni Zagreb krajem godine.

"Gledajte, dobro je to za FNC, ali nije dobro za matchmakere FNC-a koji nemaju što raditi, pa sve je čovjek isprozivao, sve nagovjesti, najavi, tko god se pojavi u FNC-u koji je ikakva prijetnja, svi ga izbjegavaju, svi bježe od nekog, on baš suprotno. Ide ravno glavom kroz zid i hladno prozove jednog od najjačih boraca u teškoj diviziji. Ne bih rekao najjačeg jer je naš Ivan Vitasović teškaški prvak FNC-a, ali Delija je sigurno jedno od najvećih imena u FNC-u", priča Zelg Galešić.

Hype se dignuo i oko meča Croate i Antuna Račića do te mjere da je stekao status najveće MMA borbe između dva Hrvata ikad...

"Je, iskreno, ostao sam ugodno iznenađen kad sam vidio taj meč. Obojicu ih pratim i godinama se družimo. Kad je došlo do te borbe ostao sam fasciniran. To je jedna vrhunska borba, TOP meč, pogotovo za regiju. Možda ta borba za nema nekog značaja u Europi, ali za regiju itekako ima. Jedva čekam meč, bit će to fantastični prikaz svega što MMA nudi".

FNC je nevjerojatno narastao, je li Zelg Galešić ikad mislio da će FNC promocija dostići takve visine?

"Baš sam prije jedno 6 mjeseci pričao s jednom osobom i rekla mi je da slobodna borba više ne konkurira borilačkom sportu, nego nogometu i košarci. To najbolje dočarava kako je FNC narastao po PPV-ovima, popularnosti, po borbama, iščekivanju evenata i mečeva. MMA sport je na samom vrhu sportova, a FNC promocija", zaključio je Zelg Galešić.

Sve borbe na FNC 22 eventu:

Ante Delija (Hrvatska) vs Yorgan De Castro (Zelenortski otoci) – Teška kategorija

Jakob Nedoh (Slovenija) vs Tom Breese (Engleska) – Poluteška kategorija

David Travnicek (Austrija) vs Dino Suljkanović (Slovenija) – Laka kategorija

Andres Ramos (Kuba/Slovenija) vs Valeri Atanasov (Bugarska) – Poluteška kategorija

Tomislav Sičaja (Hrvatska) vs Simeon Karslidis (Cipar) – Velter kategorija

Bojan Kosednar (Slovenija) vs Alexandre Ribeiro (Brazil) – Bare knuckle borba (73 kg)

Tiriel Luka Abramović (Hrvatska) vs Wojciech Kacprzyk (Poljska) – Poluteška kategorija

Aleksandr Drabinca (Slovenija) vs Pawel Oleszczuk (Poljska) – Teška kategorija

