Vjeroučitelj uhićen zbog dječje pornografije - bio je čak i kandidat na izborima

Policija u Bosni i Hercegovini je zbog dječje pornografije uhitila je 42-godišnjeg muškarca, koji je bio vjeroučitelj i kandidat na izborima u toj zemlji.

Prema priopćenju Policije Republike Srpske, muškarac se sumnjiči da je putem interneta preuzimao i distribuirao zabranjeni sadržaj, te da je vrbovao djecu za izradu takvog sadržaja. Mediji su naveli kako se radi o Mustafi Hrustanbegoviću iz Bijeljine na krajnem sjeveroistoku BiH, koji je bio profesor islamskog vjeronauka. Radio je u školama na području Bijeljine. Bio je uključen u Islamsku zajednicu Janja, gdje je sudjelovao u otvaranju dječje igraonice "Vildan". Tamo je obnašao i dužnost prvog upravitelja.

Tijekom 2020. godine je na lokalnim izborima bio kandidat za vijećnika stranke Narod i pravda za općinsko vijeće Bijeljine.

Policija navodi da su tijekom pretrage njegove obiteljske kuće zaplijenjeni računala, mobilni telefoni i drugi predmeti povezani s počinjenjem kaznenog djela.

Nakon kriminalističke obrade, Hrustanbegović je predan Okružnom javnom tužiteljstvu u Bijeljini na daljnje postupanje, navodi se u policijskom priopćenju.

Kako navodi Klix.ba, Hrustanbegović je rođen 1984. godine u Bijeljini, a trenutno živi u naselju Janja.

Uhićen je u akciji “Sistem” po nalogu nadležnog suda i na temelju zahtjeva tužiteljstva, koje vjeruje da ima čvrste dokaze da je počinio ovo kazneno djelo.

Hrustanbegović je osumnjičen da je u prethodnom razdoblju putem interneta posjećivao stranice s materijalima dječje pornografije, te da je preuzimao fotografije i videosnimke. Također, sumnja se da je putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju uvozio i distribuirao spomenuti sadržaj, te da je vrbovao djecu preko mreža, navodeći ih na izradu materijala dječje pornografije.

Istraga je u tijeku, a Hrustanbegović je trenutno na kriminalističkoj obradi. Nakon toga tužiteljstvo će odlučiti hoće li zatražiti pritvor ili će biti dovoljno određivanje mjera zabrane.

Mediji iz Republike Srpske nakon njegovog uhićenja objavili su da je Hrustanbegović magistar pedagogije, vjeroučitelj u više škola u Janji i Bijeljini te predsjednik džematskog odbora Atik džamije u Janji, što je dodatno šokiralo javnost.

Poznato je i da je Hrustanbegović imao političko iskustvo; bio je kandidat Naroda i pravde za vijećnika u Skupštini Grada Bijeljina na Lokalnim izborima 2020. godine, te je kao član NiP-a bio na zajedničkoj listi "SDA-NiP" u Bijeljini.

Lokalni portal Dešavanja u Bijeljini navodi da je Hrustanbegović bio aktivan i u nevladinom sektoru kroz organizaciju LAG, sudjelujući na seminarima i obukama iz područja pisanja projekata po standardima Europske unije.

“Zajedno s Medžlisom Islamske zajednice Janja sudjelovao je u izradi elaborata i otvaranju dječje igraonice ‘Vildan’, gdje je bio i prvi upravnik. U tom je razdoblju bio na master studiju iz religijske edukacije, oženjen i otac dvoje djece,” pišu Dešavanja u Bijeljini.