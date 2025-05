Legenda balkanskog MMA-a: 'Krofak je opasan, ali nije mu trebao ulazak u reality'

U intervjuu za Net.hr, Dušan Džakić komentirao nam je nadolazeći okršaj na FNC 23 u Beogradu gdje će ukrstiti rukavice sa Stanislavom Panterom Krofakom. Evo kako gleda na taj meč te što misli o svom protivniku Krofaku.

"Očekujem dobru borbu, Krofak je opasan. Nema veze što je bio u realityju, to je samo bio neki trenutak u njegovom životu, ali on je prije svega borac. Ne očekujem da će se on povući. Znam da je hrabar i da ne odustaje. Nadam se da će ishod biti u moju korist", počeo je srpski borac pa nastavio:

"Poštujem ga jako, nismo mi sad neki klinci koji će raditi nepotreban trash talk. Ja imam 40 borbi, on 20... sve i da smo svaku izgubili, to je za neko poštovanje...", objasnio nam je Džakić.

"Imam dobru kimuru, stvarno imam, ali mi je jako žao što ju nisam uspio napraviti kako treba na Croati. Iako je i on sam nakon meča rekao da ga je boljela ruka i da mu rame nije kako treba", govorio je Džakić tako o svom prepoznatljivom potezu pa nastavio o onome što ne nikako ne podnosi, realityje...

"Ne volim to, ne podržavam to nikako. Možeš ti biti najbolji čovjek na svijetu, ali ako si tamo ušao, to znači da i ti doprinosiš tom zlu. Ja nikad ne bih, radio sam i ja masu grešaka. Najbolje znam kako je kad netko donese pogrešnu odluku. Osobno mislim da to jako loše utječe na društvo. Nenormalno je da se u 14 ili 15 sati popodne emitira eksplicitno tako nešto, to je ružno pa čak i bolesno...", objasnio je Džakić pa nastavio o samom meču.

"I jedan i drugi smo izrazili želju da se borimo, Forgač je to odobrio, jako smo slični i mislim da će to biti spektakl. Trenirao sam i kod Nemanje Miloševića. Zadnjih tjedan dana se čuvam samo da mi ne padne previše imunitet. Baš sam spreman...", optimistično će 'Džaka'.

"Jedva čekam gledati Bojkovića i Janičića. Oba su opasni i to je pravo uparivanje i za fanove i za nas MMA borce. Ne mogu reći tko će pobijediti. A Slo Rocky je napravio ludilo za cijelu MMA scenu i nadam se da će nokautirati Hatefa usred Beograda...", zaključio je Dušan Džakić

