Dražen Forgač o novom poglavlju i kako će izgledati ova godina za nezaustavljivi FNC

Fight Nation Championship (FNC), najveća regionalna MMA organizacija, otvara novo poglavlje u svojoj povijesti izlaskom na europsko tržište.

Nakon što je rasprodala dvorane diljem Balkana, organizacija predvođena Draženom Forgačem stiže u Njemačku sa spektakularnim eventom FNC 27 u Münchenu, označavajući prvi veliki europski iskorak. U ekskluzivnom intervjuu, Forgač govori o strategiji širenja FNC-a, ambicioznim planovima za budućnost i putu od lokalne MMA scene do najvećih europskih arena.

"Izlazak na europsko tržište nije samo da donesemo naš MMA tamo nego je to i veliki korak za FNC, ali i za scenu u toj regiji. Mislim da donosimo novu kvalitetu. Prvi fight card je pun velikih imena, nadolazećih zvijezda i smatram da će taj event bit prikaz onog što FNC može donijeti novoj publici", rekao je osnivač i vlasnik FNC-a pa pojasnio kako je slagan fight card i koje borbe bi on posebno istaknuo:

"Uvijek ga slažemo na način da stavimo dokazane zvijezde koje privuku interes i na kraju krajeva prodaju karte, ali i dio nadolazećih boraca koje ćemo promovirati uz njih. Uvijek mora biti dobar balans pa da ima za svakog po nešto. Meni osobno su borbe za pojas uvijek nekako najbitnije jer to je ono što nosi organizaciju. Vitasović i Croata brane svoje pojase protiv nezgodnih protivnika i neće im biti lako, a tu je naravno i meč Ilića i Fabjana, sudar koji je donio ogromni 'hype'."

Kako će uopće izgledati ova godina?

"Ova godina je prepuna velikih evenata. Roster boraca nas tjera da fight cardovi moraju biti veliki i da te Arene moraju biti velike jer jednostavno radi se o ozbiljnim imenima. Da bi oni bili na cardu, mi moramo imati ozbiljne Arene. Odlična godina za sve MMA ljubitelj. Lijepo je biti MMA fan, pogotovo FNC fan ovh dana."

Ostatak razgovora o tome je li istina da se planira ići i do Poljske te svim ostalim bitnim stvarima pogledajte u priloženom videu.

Uspješno partnerstvo FNC-a i platforme Voyo se nastavlja. Sljedeće dvije godine svi FNC eventi gledaju se uživo na Voyo platformi u čak šest zemalja. Pred nama je FNC 27 München, prvi u nizu deset spektakularnih FNC evenata 2026. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Obećao je da će Hrvatska biti bolja i ispunio obećanje: Pogledajte sve majstorije Martinovića