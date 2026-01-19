FNC dolazi u Slavonski Brod: Evo tko se ondje bori

Ostalo je nešto manje od tri tjedna do kada će se održati FNC 27 u Münchenu, gdje će, prvi put izvan regije, svoje vještine pokazati najbolji borci organizacije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ivan Vitasović će braniti teškaški pojas, Francisco Barrio brani pojas lake kategorije, Miran Fabjan i Aleksandar Ilić odradit će revanš. Nastupit će i druga velika imena poput Ivice Truščeka i Filipa Pejića. A, nakon Münchena slijedi - Slavonski Brod.

Među borcima koji će se boriti u Slavoniji su i tri najveća hrvatska talenta u FNC-u, a sva trojca su posljednju borbu odradili na FNC-u 24 u Zagrebu, potvrdio je Dražen Forgač. Marko Ančić je tada odlukom sudaca dobio Mikolu Kazačinskog, Tiriel-Luka Abramović je high kickom nokautirao Patryka Grabowskog, a Fran Luka Đurić je nokautirao jednog od najboljih hrvatskih boraca nižih kategorija, Stipu Brčića.

Slavonski Brod će FNC ugostiti 28. veljače, a sve borbe, kao i one u Münchenu, moći ćete gledati uživo putem platforme VOYO.

POGLEDAJTE VIDEO: Zubčić i Rodeš stigli do najboljeg rezultata sezone