Forgač progovorio o najvećoj kontroverzi iz Ljubljane: 'Nekome tko ne zna MMA pravila...'

Prvi čovjek FNC organizacije, Dražen Forgač, nakon završenog spektakla u Ljubljani stao je pred naše kamere i otkrio kako se osjeća te kako komentira najnovija aktualnosti koje su došle na dnevni red nakon eventa koji je još jednom pomaknuo ljestvicu. Za početak nam je dao kratko mišljenje o cjelokupnom događaju u Ljubljani.

"Event je gotov. Krenulo je eksplozivno s nokautom, a nastavilo se nešto sporijem ritmu i završilo se opet ekstremno zanimljivo i nabijeno adrenalinom. Bilo je puno razmjena. Bilo je puno momenata kada je borba mogla otići i na jednu i drugu stranu. I najkraći meč je pružio puno, puno, puno toga za vidjeti", rekao je Forgač, a onda se osvrnuo i na meč Račića i Croate u kojem je ulog bio, ni manje ni više, nego pojas u lakoj kategoriji.

"Račić je uzeo taj meč. Ja sam se dvoumio oko toga. Prije svega, Račić nije laka kategorija. Mislim, on je prvak KSW-a, ali definitivno njegova kategorija, u ovom trenutku po mom mišljenju, je perolaka. Ovo je meč koji je svaki MMA fan htio vidjeti. Pružili smo publici zbilja puno. I sam meč je pokazao da je Račić imao svojih momenata, da je napravio Croati puno problema u prvoj rundi. Međutim, Barrio je iskusno to preokrenuo i zadržao pojas. Ali nije mi nimalo žao. Već sam je rekao Račiću, a i zna on to otprije kao i njegov menadžer Ivan Dijaković, da računamo na njega maksimalno, da ima, čim bude spreman, borbu u svojoj kategoriji i da nastavljamo dalje", optimistično je rekao. Ono što je svakako izazvalo dosta podijeljenih mišljenja nakon eventa je i meč Breese vs Nedoh, a evo što Forgač kaže o sudačkoj odluci koja se i dalje prepričava.

Foto: FNC

"Pa vidi, nekome tko se bavi ovim sportom ozbiljnije, mislim da tu nema nikakvih nedoumica. I sam Nedoh je na kraju rekao i ispričao se, i on i njegov tim, sucima. Tako su mi rekli... Mislim da je sudac njemu, zapravo, spasio karijeru i prije svega ga je lišio oporavka od barem godinu dana. Po meni je, definitivno, bio taj jedan udarac dovoljan, po pravilima, da se prekine borba. Tako da nemamo tu što previše pričati. Ono što ja možemo svakako napraviti je organizirati rematch te borbe i drago mi je da ga možemo organizirati vrlo brzo, pošto nema tešku ozljedu. Ovo je po meni najbolje za sve, a pogotovo za karijeru Jakoba Nedoha", rekao je, a na kraju se osvrnuo i na prozivanja koja su nakon eventa počela od strane Fabjana i Delije.

"Pa ne može ti kvariti koncepciju meč koji ti može napuniti zagrebačku Arenu u roku tjedan dana. Tako da na stranu koncepcije, kad ti se otvaraju takve šanse možeš biti kao organizator i promotor samo sretan. I to su slatke brige. Tako da, razmislit ćemo, sjest ćemo svi zajedno. Ali da definitivno, ako su Delija i Fabijan za taj meč, mi smo tu da ga organiziramo", rekao je i za kraj se osvrnuo na FNC 23 u Beogradu.

"Mislim da smo danas otkrili više nego dovoljno. Otkrili smo glavnu borbu (Stošić vs Moeil) i odmah smo otkrili ono što svi čekaju, borbu Bojkovića i Janičića. Prije sam već rekao na nekim emisijama i intervjuima o nekim drugim borbama, tako da je praktički pola carda već otkriveno, a druga polovica nije ništa lošija. Tako da, bit će apsurdno vidjeti prvi meč na cardu koji može biti negdje i glavni meč. Tako da imat ćemo problema s redosljedom borbi", zaključio je popularni Forgi.

